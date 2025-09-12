San Carlos Norte fortalece su sistema de salud con una inversión en la posta sanitaria

La localidad de San Carlos Norte ha dado un paso significativo en la mejora de su infraestructura de salud con una importante remodelación de la posta sanitaria.
La localidad de San Carlos Norte ha dado un paso significativo en la mejora de su infraestructura de salud con una importante remodelación de la posta sanitaria.
El presidente comunal, Víctor Cavallero, destacó a El Litoral los avances logrados, los cuales transformaron un espacio deteriorado en un centro de atención renovado y funcional para el personal de Salud del 107.
La renovación de la posta sanitaria es el resultado de un convenio bilateral que se extendió por ocho años entre la comuna y la cooperativa Camil.
Según explicó Cavallero, la cooperativa cedió parte de sus instalaciones para descentralizar la atención médica que antes dependía de la vecina localidad de Gálvez. Este acuerdo permitió establecer una ambulancia en el lugar, mejorando la respuesta ante emergencias en todo el sector.
Inicialmente, las mejoras se realizaron con recursos propios y con el apoyo de la comunidad, que colaboró con donaciones como televisores, camas y aires acondicionados.
Una vez asegurado el financiamiento a través del programa provincial FonRES, la comuna llevó a cabo una renovación completa.
Las obras incluyeron la construcción de una nueva entrada; Instalación de un techo protector para la ambulancia; Pintura integral de las instalaciones, tanto por dentro como por fuera; Arreglo de los cielos rasos y pisos, y Reemplazo de puertas.
Acondicionamiento de los dormitorios para el personal de enfermería y los conductores de la ambulancia del 107.
Cavallero agregó que estas mejoras no solo benefician a los pacientes, sino que también aseguran un entorno de trabajo digno para el personal. El presidente comunal resaltó la excelente relación con la provincia en el marco del servicio del 107 y subrayó la importancia de no "politizar la salud".
A pesar de los logros en la posta sanitaria, el proyecto para el nuevo centro de salud se encuentra actualmente paralizado. El presidente comunal lamentó que, a pesar de haber avanzado en una primera etapa, la falta de fondos del segundo tramo detuvo la obra.
"Era lindo con ese recurso hacer el segundo tramo y ya dejar algo más potente, más importante para la nueva gestión", comentó.
Mientras tanto, el centro de salud existente, catalogado como "obsoleto" debido a su antigüedad y a que se ha vuelto chico para la demanda actual, ha recibido una mano de pintura y se ha acondicionado para mantenerlo presentable.
En este sentido remarcó que la comuna continúa gestionando el financiamiento necesario para completar la obra y brindar a la población un centro de salud moderno y adecuado a sus necesidades.
La localidad se prepara para una nueva edición de su tradicional evento cultural “San Carlos Norte Canta y Baila”, que se llevará a cabo los próximos 13 y 14 de septiembre en el Salón Bartolomé Mitre.
El evento, organizado por las agrupaciones Flor de Irupe y Raíces de mi Tierra, se consolida como un punto de encuentro para los amantes del folclore de la región. El programa principal es el Encuentro de Danzas Folclóricas, que busca celebrar y preservar las tradiciones a través de la música y el baile.
Además de las presentaciones de baile, el evento contará con la participación especial de Waynas, una reconocida banda folclórica que promete ponerle ritmo a la noche. Para acompañar la velada, habrá servicio de cantina con diversas opciones de comidas al paso, creando un ambiente ideal para disfrutar en familia.
Para los bailarines, la participación en el encuentro es sin costo. El público en general podrá asistir adquiriendo una entrada a un valor de $2000. El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de San Carlos Norte, el Ministerio de Cultura de Santa Fe y el espacio santafesino.
