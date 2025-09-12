Con un fin solidario

San Jerónimo Norte prepara un "homenaje a las familias" con un fin solidario

El día estará acompañado por una variada propuesta musical con la presentación de varias bandas en vivo, incluyendo a Rubén y su Estilo, Julito Eggel, Nuevos Tiempos, Maru Miranda, Los Embajadores del Ritmo, DK Blues, All Orno y Sabor y Cosa Buena. Además habrá servicio de buffet y todo lo recaudado será destinado a colaborar con el tratamiento de Emir.