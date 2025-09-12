San Jerónimo Norte prepara un "homenaje a las familias" con un fin solidario

El Ejecutivo municipal invita a los vecinos a participar de un emotivo Homenaje a las Familias que se llevará a cabo este domingo 14, a partir de las 11 horas en el espacio conocido como 4 Montes.
El día estará acompañado por una variada propuesta musical con la presentación de varias bandas en vivo, incluyendo a Rubén y su Estilo, Julito Eggel, Nuevos Tiempos, Maru Miranda, Los Embajadores del Ritmo, DK Blues, All Orno y Sabor y Cosa Buena. Además habrá servicio de buffet y todo lo recaudado será destinado a colaborar con el tratamiento de Emir.
El Ejecutivo municipal invita a los vecinos a participar de un emotivo Homenaje a las Familias que se llevará a cabo este domingo 14, a partir de las 11 horas en el espacio conocido como 4 Montes.
El evento busca ser un encuentro para “recordar, agradecer y mantener vivo el recuerdo” de los seres queridos. Durante la jornada, se realizarán ofrendas florales y se compartirán palabras que invitan a la reflexión.
El día estará acompañado por una variada propuesta musical con la presentación de varias bandas en vivo, incluyendo a Rubén y su Estilo, Julito Eggel, Nuevos Tiempos, Maru Miranda, Los Embajadores del Ritmo, DK Blues, All Orno y Sabor y Cosa Buena.
Además de los shows y los juegos para los niños, el encuentro tendrá un importante componente solidario. Se ofrecerá un servicio de buffet y todo lo recaudado será destinado a colaborar con el tratamiento de Emir.
De esta forma San Jerónimo Norte se prepara para disfrutar de un día especial para compartir en familia y con la comunidad.
Por otra parte esta semana se realizó la entrega del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). Esta iniciativa busca asegurar la calidad y el desarrollo de las instituciones educativas del distrito.
El monto entregado corresponde a las cuotas 11 y 12 del año 2024, y las cuotas 1 y 2 del 2025, proporcionando un importante apoyo económico para las diversas necesidades de las escuelas.
La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales, directivos escolares y miembros de las cooperadoras, en un encuentro que reflejó el trabajo conjunto entre la administración local y las instituciones. El FFE es una herramienta clave para el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras, así como para la adquisición de materiales didácticos y la realización de proyectos que beneficien a toda la comunidad educativa.
Las instituciones que recibieron este financiamiento son: Escuela Fiscal N° 323, Escuela de Educación Media N° 220, Escuela Técnica N° 696, Jardín de Infantes N° 32, Taller de Educación Manual N° 24, Escuela Fiscal N° 324 y Escuela de Educación Media para Adultos N° 1031. Además del Colegio San José.
Desde el Municipio, se destacó que la educación es considerada un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad. “Seguimos apostando a la educación como motor de desarrollo para nuestra comunidad”, fue el mensaje principal, reafirmando el enfoque en el futuro de los estudiantes de San Jerónimo Norte.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.