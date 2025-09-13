Curso gratuito sobre cultivo de arroz con certificación oficial en San Javier

En una conferencia de prensa realizada en la Municipalidad, la intendente Ana Maribel González, acompañada por el secretario de Producción Pablo Díaz, el jefe del AER INTA San Javier Jorge Ayala y Valentina Perezín del Ministerio de Educación de la provincia, presentó el lanzamiento de un curso gratuito sobre cultivo de arroz, destinado a trabajadores y productores de la región.