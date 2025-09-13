Santa Fe

Tercera Jornada Anual Interinstitucional de Prevención del Suicidio

El encuentro tuvo lugar en el Centro Integrador Comunitario con la participación de 47 instituciones educativas, sociales y de seguridad. Autoridades locales, profesionales de la salud y concejales remarcaron la importancia del trabajo en red para abordar esta problemática.