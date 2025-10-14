Entregaron computadoras a la Unidad Regional XIV para fortalecer el trabajo policial
La Jefatura de San Javier recibió 15 equipos por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. El acto contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad, funcionarios locales y policiales.
En la mañana del lunes 13 de octubre, la Unidad Regional XIV del Departamento San Javier recibió 15 computadoras nuevas enviadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco del plan de modernización tecnológica que impulsa el Ministerio de Justicia y Seguridad para mejorar la gestión administrativa y operativa de la policía.
Foto: Corresponsalía San Javier
El acto de entrega se realizó en el patio interno de la Jefatura Policial de San Javier y fue encabezado por el Coordinador Técnico del Ministerio de Justicia y Seguridad, Inspector General Julio Romano, junto al Subdirector de Policía Luis Acosta.
Acompañaron la intendente de San Javier, Ana Maribel González, Marcela Vivas en representación del senador Oscar Dolzani, el Subjefe de Policía de la Provincia, Director General Daniel Filchel, el Jefe de la Unidad Regional XIV, Lic. Rodolfo Grimalt, y demás integrantes de la Plana Mayor y personal policial.
Foto: Corresponsalía San Javier
Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de dotar de herramientas tecnológicas a las dependencias policiales del norte provincial, con el objetivo de mejorar la eficiencia en las tareas administrativas y reforzar la seguridad pública.
El Jefe de la Unidad Regional XIV, Rodolfo Grimalt, expresó su satisfacción por la entrega: “Estamos muy contentos y agradecidos. Estas computadoras nos permitirán renovar equipos y distribuir tecnología en distintas dependencias del departamento, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente a la comunidad”, señaló.
Foto: Corresponsalía San Javier
En representación del senador Dolzani, Marcela Vivas valoró el aporte tecnológico y destacó su impacto en el trabajo diario de la fuerza: “Es muy bueno que se renueve el sistema informático. Hoy todo se maneja digitalmente y es clave contar con equipos modernos para poder trabajar de manera ágil y eficaz”, sostuvo.
Por su parte, el Inspector General Julio Romano explicó que la entrega forma parte de una política provincial más amplia: “El gobernador ha decidido invertir fuertemente en seguridad. Estas computadoras, junto a otros recursos como móviles, sistemas tecnológicos y equipamiento, son parte del esfuerzo por garantizar una policía moderna, preparada y cercana al ciudadano”, indicó.
El Subjefe de Policía de la Provincia, Daniel Filchel, también resaltó la iniciativa:
“La tecnología mejora el servicio que se brinda a la ciudadanía. Con la despapelización y la digitalización, el trabajo policial gana agilidad y eficacia. Es un paso importante para toda la provincia”, afirmó.
Finalmente, la intendenta Ana Maribel González destacó el acompañamiento del gobierno provincial y la necesidad de sostener un trabajo articulado entre las instituciones: “Estas herramientas reflejan una política de seguridad que mira al norte y reconoce la importancia de nuestras comunidades. Tenemos que acompañar desde lo local, seguir creciendo, tecnificarnos y pensar en el San Javier del futuro”, expresó.
La entrega de equipamiento informático se enmarca en el proceso de modernización impulsado por la provincia, que busca fortalecer las capacidades tecnológicas de las fuerzas policiales y garantizar un mejor servicio de seguridad a los vecinos del departamento San Javier.
