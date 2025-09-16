Provincia sortea 34 viviendas para familias de San Jerónimo Norte

Este viernes 19 de septiembre, a las 8, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevará a cabo el sorteo de 34 viviendas para familias de San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias. El padrón definitivo para el sorteo cuenta con 724 personas inscriptas y habilitadas para participar de la posibilidad de acceder a las viviendas.
El sorteo se realizará en la sede de la Lotería de Santa Fe y será transmitido en directo a través de YouTube, por el canal de Obras de Santa Fe, asegurando así un proceso transparente y equitativo en la asignación de las unidades habitacionales..
Del conjunto de viviendas que construyó el Gobierno Provincial en San Jerónimo Norte, 32 corresponden al prototipo de vivienda compacta, mientras que 2 unidades fueron especialmente diseñadas para personas con discapacidad.
Estas últimas cuentan con una superficie de 70 metros cuadrados, baño adaptado, dos dormitorios, cocina-comedor, lavadero, aberturas de aluminio, puertas interiores tipo placa, mesada de acero inoxidable y pileta de lavar plástica.
Las viviendas se encuentran emplazadas en la intersección de las calles Bartolomé Blatter, 1.º de Mayo, Padre Enrique Niemann y Pasaje Catalina Yossen.
Además de las 34 unidades habitacionales, la Provincia ejecutó obras de infraestructura básica necesaria para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad: red eléctrica domiciliaria, alumbrado público, red de agua potable, sistema de desagües pluviales, veredas peatonales y rampas de acceso y conexión a la red cloacal existente
Con una inversión superior a los $813 millones, esta intervención forma parte de las más de 1.800 obras que el Gobierno Provincial ejecuta con recursos propios en todo el territorio santafesino.
