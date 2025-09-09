En el sur santafesino

Luego de 10 años de restauración, vuelve a sonar el histórico órgano de la iglesia San Lorenzo Mártir

Reparado y restaurado, el histórico equipo volverá a sonar el 3 de febrero, en el marco del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo. Los trabajos se desarrollaron dentro de un programa de preservación histórica que ya incluyó múltiples intervenciones en el Convento y la restauración del reloj de la iglesia.