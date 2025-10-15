Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

San Agustín se viste de rosa con su primera caminata solidaria

La comunidad del departamento Las Colonias organiza su primera Caminata Rosa, una iniciativa abierta a toda la comunidad que busca concientizar sobre la prevención del cáncer de mama. Será este 18 de octubre a partir de las 19 horas.