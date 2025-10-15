San Agustín se viste de rosa con su primera caminata solidaria

San Agustín se prepara para una jornada de concientización y solidaridad en el marco del Mes Rosa.
La comunidad del departamento Las Colonias organiza su primera Caminata Rosa, una iniciativa abierta a toda la comunidad que busca concientizar sobre la prevención del cáncer de mama. Será este 18 de octubre a partir de las 19 horas.
El próximo sábado 18 de octubre, a las 19 horas, se realizará la 1° Caminata Rosa, un recorrido que partirá desde la Plaza San Martín hasta la renovada ermita de la Virgen, en el ingreso a la localidad.
Será con el objetivo de promover la prevención del cáncer de mama y celebrar la vida y la salud.
El presidente comunal, Cristian Osta, destacó a El Litoral que se trata de una iniciativa abierta a toda la comunidad, sin distinción de género.
“Esta es una caminata para la prevención, para compartir testimonios de personas recuperadas y fortalecer los lazos comunitarios”, señaló.
La actividad contará además con música en vivo y momentos de encuentro, en un gesto de conciencia y solidaridad colectiva. La organización está a cargo de la Comuna de San Agustín, el SAMCo local, el Área de Cultura y Deportes y el Área de Igualdad y Género.
Pero la agenda local no se limita a esta actividad.
En materia de infraestructura, Osta destacó el avance del tendido de fibra óptica, con más de 2.000 metros instalados en la localidad para mejorar la conectividad de cámaras de seguridad y el acceso a Internet, en una inversión cercana a 14 millones de pesos.
En el plano deportivo, se están realizando mejoras en la cancha de fútbol 5 y en el Polideportivo, incluyendo la construcción de una cantina, instalación de platea y nuevas superficies de juego, con una inversión de más de 40 millones de pesos, entre las dos obras.
Asimismo, San Agustín continúa participando de programas educativos y recreativos provinciales, como Santa Fe en Movimiento y el programa de red de Espacios Educativos al Aire Libre (EEAL), que acercan actividades deportivas y educativas a los niños de la localidad y de la región.
Para cerrar, la comuna organiza un sorteo especial por el Día de la Madre, con premios que incluyen una bicicleta y órdenes de compra en comercios locales, fortaleciendo la interacción con la comunidad.
Con la Caminata Rosa y el desarrollo de obras y programas educativos, San Agustín demuestra su compromiso con la salud, la cultura, el deporte y la participación ciudadana, promoviendo espacios de encuentro y bienestar para todos sus vecinos.
