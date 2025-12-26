San Jerónimo del Sauce y una tradición que perdura: 40 años celebrando la Navidad en comunidad

San Jerónimo del Sauce vuelve a confirmar que las tradiciones más profundas no necesitan grandes escenarios para brillar.
En la localidad del departamento Las Colonias, de apenas mil habitantes, la Navidad se vive de un modo singular. Desde hace más de cuatro décadas, una caravana nocturna recorre las calles del pueblo llevando saludos, abrazos y un mensaje de fe que se renueva año tras año y fortalece el espíritu comunitario.
En la localidad del departamento Las Colonias, la Navidad adquiere un significado especial que trasciende lo festivo y se convierte en un verdadero ritual colectivo. Cada 25 de diciembre, pasada la medianoche, vecinos y visitantes se congregan para participar de una caravana que, con el paso del tiempo, se transformó en uno de los símbolos más queridos de la comunidad.
La escena se repite año tras año: niños, jóvenes y adultos se reúnen detrás de la figura de Papá Noel y recorren las calles del pueblo, casa por casa, saludando a cada vecino y compartiendo deseos de paz y felicidad. No hay distinciones ni apuros; el tiempo parece detenerse para dar lugar al encuentro, a la sonrisa compartida y al abrazo sincero.
Con más de cuatro décadas de historia, la caravana navideña de San Jerónimo del Sauce conserva intacto su sentido original. No se trata solo de un recorrido festivo, sino de un acto cargado de simbolismo, en el que la fe, la esperanza y el espíritu solidario se manifiestan de forma espontánea.
El nacimiento de Jesús, eje central de la celebración cristiana, se hace presente en cada saludo y en cada gesto de cercanía.
Lejos de perder vigencia, la tradición se renueva con cada generación. Los más pequeños viven la experiencia con asombro, los jóvenes la asumen como propia y los adultos la custodian como un legado que merece ser preservado. Así, la caravana se convierte en un puente entre pasado y presente, reafirmando la identidad de un pueblo que encuentra en sus costumbres una forma de proyectarse hacia el futuro.
Detrás de esta celebración hay un compromiso silencioso pero fundamental. Desde hace más de 40 años, la familia Yossen-Boscovich sostiene la organización de la caravana con dedicación y desinterés, acompañada por la colaboración de numerosas familias que donan golosinas y aportan su tiempo para que la noche sea verdaderamente especial.
Ese gesto colectivo refleja el espíritu solidario que caracteriza a San Jerónimo del Sauce: una comunidad donde cada aporte cuenta y donde la Navidad se vive como una construcción compartida. Más allá de los regalos, lo que se entrega es tiempo, afecto y pertenencia.
En un contexto donde las tradiciones suelen diluirse, este pequeño pueblo demuestra que la magia de la Navidad sigue viva cuando hay voluntad de encuentro y valores comunes que la sostienen. San Jerónimo del Sauce celebra una vez más su Navidad, no solo como una fecha del calendario, sino como una expresión genuina de su identidad.