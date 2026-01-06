Con apoyo provincial

Avanzan las obras de refacción integral en el SAMCo de San Jerónimo del Sauce

Se está mejorando el acceso frontal con una dársena, barandas y rampas para personas con discapacidad, y se reemplazó la puerta principal por una doble hoja para facilitar el ingreso de camillas y la atención de urgencias. Parte de estas obras se financian con recursos propios de la comuna, ya que superan ampliamente los fondos asignados por programas específicos.