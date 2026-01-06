Avanzan las obras de refacción integral en el SAMCo de San Jerónimo del Sauce

Otra obra relevante en ejecución es la intervención integral en el SAMCo de San Jerónimo del Sauce.
Otra obra relevante en ejecución es la intervención integral en el SAMCo de San Jerónimo del Sauce.
El presidente comunal Daniel Ríos explicó a El Litoral que se están resolviendo problemas estructurales vinculados a la humedad en paredes antiguas, con trabajos de revestimiento, colocación de canaletas y babetas, y tareas de pintura para poner nuevamente en valor el edificio.
Además, se está mejorando el acceso frontal con una dársena, barandas y rampas para personas con discapacidad, y se reemplazó la puerta principal por una doble hoja para facilitar el ingreso de camillas y la atención de urgencias.
Parte de estas obras se financian con recursos propios de la comuna, ya que superan ampliamente los fondos asignados por programas específicos.
“El objetivo es mejorar las condiciones tanto para quienes trabajan en el SAMCo como para los vecinos que acuden ante una emergencia”, concluyó.
Pensando en el desarrollo productivo, el presidente comunal remarcó la importancia del área industrial como uno de los objetivos estratégicos de la gestión. “Ojalá podamos lograr en breve la instalación de una industria que potencie la economía local y genere empleo”, expresó.
En ese marco, se avanza con obras de infraestructura en el parque industrial, como la apertura de más de 1.300 metros lineales de calles, la colocación de ripio y la construcción del pórtico de acceso. Además, la comuna continúa acompañando al sector productivo rural con trabajos en caminos, pese a las limitaciones de recursos.
La inauguración de Farmacia Albrecht marca un acontecimiento histórico para San Jerónimo del Sauce. Tras más de tres décadas sin este servicio básico, la localidad recupera un espacio clave para la atención de la salud y el bienestar cotidiano de sus vecinos y vecinas.
Lejos de tratarse únicamente de la apertura de un comercio, la llegada de la farmacia representa una respuesta concreta a una necesidad profunda de la comunidad y un paso significativo en la mejora de la calidad de vida local, evitando traslados y fortaleciendo la autonomía del pueblo.
Para Marianela Albrecht, el camino hacia la apertura de la farmacia estuvo siempre ligado a una convicción personal: quedarse en su lugar de origen. Según relató, desde muy joven tuvo claro que su proyecto de vida y profesional estaba en San Jerónimo del Sauce.
“No hice un estudio de mercado, fue una corazonada”, expresó, dejando en claro que su decisión no estuvo guiada por cálculos económicos, sino por el sentido de pertenencia, la intuición y el deseo de desarrollarse junto a su comunidad. Ese sueño personal, con el tiempo, se transformó en un sueño colectivo.
Desde la Comuna, el presidente comunal Daniel Ríos destacó el valor simbólico y práctico de la iniciativa. Recordó que el proyecto fue acompañado desde sus primeros pasos, incluso antes de que Marianela concluyera su carrera universitaria.
“Siempre tuvo claro que quería hacer su farmacia acá. Apostó al pueblo, nunca lo dudó”, señaló Ríos, remarcando el esfuerzo realizado en pocos años: finalizar los estudios, construir su vivienda y concretar la farmacia.
Para la gestión comunal, la apertura del nuevo espacio representa un logro colectivo y una señal positiva para el desarrollo local, especialmente en localidades pequeñas donde la permanencia de los jóvenes profesionales es un desafío constante.
Uno de los ejes más destacados por las autoridades comunales es el valor del arraigo. En ese sentido, la decisión de Marianela de regresar y ejercer su profesión en San Jerónimo del Sauce adquiere una dimensión que trasciende lo individual.
“Necesitamos que los jóvenes vuelvan, que aporten desde su profesión y su compromiso”, expresó Ríos, subrayando que este tipo de decisiones fortalecen la identidad local y proyectan un futuro más sostenible para la comunidad. “Es algo que necesitamos y que tenemos que sostener entre todos”, señalaron.