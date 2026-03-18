San Jerónimo Norte

La Vuelta a Las Colonias cambia de fecha: las históricas Baquets y Standard 31 deberán esperar

El evento, uno de los más convocantes del automovilismo histórico regional, debió reprogramarse por el mal tiempo. Se realizará del 14 al 16 de agosto, con organización conjunta entre el municipio y el Motor Club San Jerónimo.