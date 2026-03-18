La Vuelta a Las Colonias cambia de fecha: las históricas Baquets y Standard 31 deberán esperar

La edición 2026 de la Vuelta a Las Colonias, uno de los eventos más representativos del automovilismo histórico en la región, fue suspendida debido a las condiciones climáticas adversas y reprogramada para agosto.
El evento, uno de los más convocantes del automovilismo histórico regional, debió reprogramarse por el mal tiempo. Se realizará del 14 al 16 de agosto, con organización conjunta entre el municipio y el Motor Club San Jerónimo.
La edición 2026 de la Vuelta a Las Colonias, uno de los eventos más representativos del automovilismo histórico en la región, fue suspendida debido a las condiciones climáticas adversas y reprogramada para agosto.
La decisión fue tomada por la organización —integrada por el municipio de San Jerónimo Norte y el Motor Club San Jerónimo— ante los pronósticos que anuncian más de cinco días consecutivos con probabilidad de lluvias, siendo el sábado la jornada más comprometida dentro del cronograma original.
Desde el municipio lamentaron la situación y pidieron disculpas tanto a los participantes como a las localidades que se habían preparado para recibir el evento. “Agradecemos profundamente la comprensión de todos”, señalaron, al tiempo que confirmaron que la nueva fecha será los días 14, 15 y 16 de agosto.
Más allá de la reprogramación, la Vuelta a Las Colonias continúa consolidándose como uno de los hitos del automovilismo histórico en el departamento Las Colonias.
La propuesta, impulsada de manera conjunta entre el municipio y el Motor Club San Jerónimo —entidad fundadora de la competencia hace más de siete décadas—, busca sostener en el tiempo una tradición profundamente arraigada en la identidad regional.
Tras la edición 2025, que celebró los 75 años de la histórica competencia, el evento reafirma su crecimiento y su carácter itinerante, recorriendo distintas localidades y recuperando caminos rurales que forman parte de la memoria colectiva.
La Vuelta mantiene su formato de tres jornadas que combinan exposición, recorrido turístico-deportivo y actividades recreativas. El día central propone una caravana de autos clásicos, pertenecientes a las categorías baquets y Standard 31, que atraviesa diversas localidades del departamento, promoviendo el encuentro entre comunidades.
Además, el evento incluye propuestas abiertas al público, como exhibiciones, espacios de encuentro y pruebas de destreza en el Parque Autódromo Municipal, en un formato participativo que convoca tanto a aficionados como a familias.
Como novedad, esta edición sumará una exposición de motos antiguas, ampliando la oferta y atrayendo a nuevos públicos interesados en el patrimonio mecánico.
De esta manera, pese al cambio de fecha, la Vuelta a Las Colonias se proyecta una vez más como una celebración del patrimonio cultural y automovilístico de la región, reafirmando su importancia dentro del calendario de eventos del centro santafesino y el acompañamiento sostenido de la comunidad.