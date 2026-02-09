Un venadense dio vida a San Martín en la conmemoración del Combate de San Lorenzo

El pasado sábado 7 de febrero, la ciudad de San Lorenzo fue escenario de la conmemoración por los 213 años del Combate de San Lorenzo, uno de los episodios más emblemáticos de la historia nacional.
Con emoción, rigor histórico y una destacada puesta en escena, el venadense Sergio Pasquini representó al general José de San Martín durante el acto oficial por los 213 años del Combate de San Lorenzo. La ceremonia, encabezada por el presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro, volvió a poner en valor uno de los hitos fundacionales de la historia argentina.
El pasado sábado 7 de febrero, la ciudad de San Lorenzo fue escenario de la conmemoración por los 213 años del Combate de San Lorenzo, uno de los episodios más emblemáticos de la historia nacional.
El acto oficial contó con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; autoridades municipales, fuerzas de seguridad y representantes del Ejército Argentino.
Como cada año, la ceremonia rindió homenaje a la batalla librada el 3 de febrero de 1813 en suelo santafesino, considerada el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo y la primera acción militar de José de San Martín en territorio argentino.
Uno de los momentos más emotivos del acto fue la recreación histórica del combate, en la que el venadense Sergio Pasquini tuvo el honor de representar al general San Martín.
Montado en su caballo “Gaucho”, Pasquini recreó con precisión uno de los pasajes más recordados del enfrentamiento: la caída del prócer y su rescate por el soldado Juan Bautista Cabral.
Oriundo de Venado Tuerto, Pasquini se preparó durante más de un mes junto a su caballo para lograr una interpretación fiel y respetuosa del hecho histórico.
La escena, desarrollada frente a las máximas autoridades nacionales y provinciales, despertó una fuerte ovación del público y se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada.
Tras el evento, Pasquini compartió su emoción en redes sociales. “¡Qué emoción! Fue una gran responsabilidad, pero Gaucho estuvo a la altura”, expresó. Además, destacó la respuesta del público: “La gente se emocionó y eso nos llena de orgullo y satisfacción”, agradeciendo el acompañamiento de familiares, amigos y asistentes.
El Combate de San Lorenzo tuvo un valor estratégico fundamental: permitió interrumpir la ruta fluvial utilizada por las fuerzas realistas y consolidó el liderazgo militar de San Martín en la causa independentista.
En apenas unos minutos, las tropas patriotas lograron una victoria decisiva que quedaría grabada en la memoria colectiva.
La conmemoración de este año tuvo una amplia convocatoria y fue transmitida por medios nacionales, reafirmando la importancia de mantener viva la historia a través de representaciones, actividades culturales y actos oficiales que fortalecen la identidad y el legado histórico argentino.