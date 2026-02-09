Orgullo regional

Un venadense dio vida a San Martín en la conmemoración del Combate de San Lorenzo

Con emoción, rigor histórico y una destacada puesta en escena, el venadense Sergio Pasquini representó al general José de San Martín durante el acto oficial por los 213 años del Combate de San Lorenzo. La ceremonia, encabezada por el presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro, volvió a poner en valor uno de los hitos fundacionales de la historia argentina.