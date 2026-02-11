El San Martín de Venado Tuerto: la historia del hombre que le puso el cuerpo a la gesta en el Campo de la Gloria
Sergio Pasquini personificó al Libertador en una recreación histórica inédita ante el Presidente y el Gobernador. Los secretos detrás del entrenamiento de "Gaucho", el caballo que simuló la caída del prócer, y la emoción de un abrazo colectivo que conmovió a todos.
El San Martín de Venado Tuerto: la historia del hombre que le puso el cuerpo a la gesta en el Campo de la Gloria
Sergio Pasquini, un venadense profundamente vinculado con las tradiciones gauchas y con un gran amor por la historia nacional, relató -en diálogo con Sur24- cada uno de los momentos que disfrutó al participar, este 7 de febrero, en la recreación histórica del Combate de San Lorenzo, realizada en esa ciudad del sur santafesino en el marco de los 213 años de dicha gesta, ante la presencia del presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro, entre otras altas autoridades.
Desde la convocatoria para la representación, Pasquini se mostró agradecido por la oportunidad de personificar al general José de San Martín, un honor que fue aún más significativo al saber que se trataba de la primera vez en más de dos siglos que se llevaba a cabo una recreación de este tipo en el Campo de la Gloria, donde se libró la batalla el 3 de febrero de 1813, considerada como el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.
“Hace como 10 años se había hecho algo semejante en la Sociedad Rural de Venado Tuerto, y después en el centro de la ciudad -Belgrano y Marconi- y en algunas escuelas. Pero, esta vez, el proyecto surgió de un militar retirado, responsable de todo lo relacionado con la historia de ese histórico combate, quien quería sorprender a la gente”, contó Pasquini, quien fue invitado a participar en virtud de sus antecedentes actorales.
“Fue una experiencia épica, muy emocionante para mí. Toda mi familia estuvo presente. Se trabajó mucho para que todo saliera bien”, relató el protagonista, quien no solo se preparó físicamente, sino que también puso toda su pasión en cada ensayo.
Sergio Pasquini, el San Martín de Venado Tuerto
Fiel compañero
Uno de los aspectos clave para el éxito de la representación fue la preparación de su caballo “Gaucho”, quien resultó fundamental en la recreación de la caída de San Martín. Para Sergio Pasquini, la relación con su caballo no fue solo de jinete a animal, sino una conexión profunda e indescriptible. “El caballo era lo más importante, porque la recreación dependía de él. Si el caballo no caía en el momento adecuado, no podíamos realizar la escena correctamente. Yo le hablaba mucho antes del acto, le explicaba lo que íbamos a hacer. Y él, con su respuesta a todo lo que sucedía durante la recreación, fue crucial”, explicó sobre el mítico instante donde el Padre de la Patria es salvado de una muerte segura por la heroica reacción del soldado Juan Bautista Cabral.
Durante los ensayos previos al evento, no escatimó en tiempo ni esfuerzo para lograr una ejecución fiel y respetuosa del episodio histórico. Pasaron semanas de trabajo constante, y a medida que el momento de la recreación se acercaba, las emociones se intensificaban. “Practicamos durante más de un mes en el campo. Yo le hablaba al caballo, lo entrenaba, lo preparaba para todo lo que iba a suceder en el Campo de la Gloria. Cuando llegó el día, él estaba completamente preparado, y lo sentí muy seguro a mi lado. En el momento de la recreación, cuando escuchamos los disparos y vimos el humo y las ráfagas de fuego, no se asustó. Fue un trabajo conjunto entre el caballo y yo, algo que tiene una gran fuerza simbólica”, añadió el dirigente de la Federación Gaucha Santa Fe.
El San Martín de Venado Tuerto: la historia del hombre que le puso el cuerpo a la gesta en el Campo de la Gloria
Emociones fuertes
Una vez en el Campo de la Gloria, Pasquini se sintió rodeado no solo de historia, sino también de un sentimiento patriótico palpable en el aire. “No solo estaba San Martín representado por mí, sino también todas las autoridades, los granaderos, las fuerzas de seguridad y los ciudadanos que vinieron a presenciar el evento. Fue muy emocionante verlos a todos allí, abrazando a ‘San Martín’ después de la recreación. Fue una descarga emocional muy fuerte, porque sentí que estábamos todos unidos en ese momento, recordando lo que significó esa batalla para la independencia de nuestro país”, relató. Y agregó: “Muchos lloraban, no solo por la recreación en sí, sino por todo lo que representa San Martín en nuestra historia. Sentí que, a través de esta recreación, estábamos reavivando una llama de orgullo nacional. Fue un momento único, casi mágico. La gente se acercaba, me abrazaba, algunos con lágrimas en los ojos. Era como si ese abrazo representara un agradecimiento por revivir algo tan significativo, por conectar con nuestra historia de una manera tan profunda y emotiva”.
Además, Pasquini aprovechó para resaltar la importancia del contexto histórico y cultural de su ciudad natal. "En Venado Tuerto tenemos un vínculo muy fuerte con San Martín, ya que, Cayetano Silva, un músico uruguayo radicado en la Esmeralda del Sur, fue quien compuso la Marcha San Lorenzo. Esa conexión nos une aún más a la figura de San Martín, y eso me hace sentir aún más orgulloso de poder representar a nuestro prócer en un evento tan importante", reflexionó.
Con el sable corvo
A lo largo de su narración, Pasquini también destacó un momento muy especial: el sable corvo que utilizó durante la representación. Se trata de una réplica del original que le prestó el escritor venadense Roberto Landaburu, quien, al enterarse de su participación, le ofreció el objeto histórico para que lo utilizara. "El sable representó un vínculo especial con nuestra historia. Muchos exgranaderos que estaban presentes lo
Finalmente, el referente tradicionalista del sur-sur santafesino se mostró esperanzado en que este tipo de recreaciones históricas continúe realizándose en el futuro. "Espero que no sea la última vez que podamos hacer algo como esto. Ojalá podamos seguir llevando la historia a otros lugares, para que todos, especialmente las nuevas generaciones, puedan conectarse con nuestra identidad y nuestro pasado. La historia es nuestra raíz, y debemos preservarla", concluyó.