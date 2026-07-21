Actividad legislativa

Galnares impulsa capacitaciones para que estudiantes secundarios incorporen herramientas de educación financiera

La propuesta fue presentada ante la Región VII de Educación con la invitación a las instituciones educativas de la ciudad para participar de las jornadas, que se realizarán entre el 21 y el 31 de julio, una vez finalizadas las vacaciones de invierno. Actualmente se encuentran coordinando con cada establecimiento las fechas y la modalidad de participación.