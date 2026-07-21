Con el objetivo de acercar herramientas prácticas para la vida cotidiana de los jóvenes, la diputada provincial Sofía Galnares impulsa una serie de capacitaciones sobre educación financiera destinadas a estudiantes de 4° y 5° año de las escuelas secundarias públicas y privadas de Venado Tuerto.
Galnares impulsa capacitaciones para que estudiantes secundarios incorporen herramientas de educación financiera
La propuesta fue presentada ante la Región VII de Educación con la invitación a las instituciones educativas de la ciudad para participar de las jornadas, que se realizarán entre el 21 y el 31 de julio, una vez finalizadas las vacaciones de invierno. Actualmente se encuentran coordinando con cada establecimiento las fechas y la modalidad de participación.
La propuesta fue presentada ante la Región VII de Educación con la invitación a las instituciones educativas de la ciudad para participar de las jornadas, que se realizarán entre el 21 y el 31 de julio, una vez finalizadas las vacaciones de invierno.
Propuestas
Actualmente se encuentran coordinando con cada establecimiento las fechas y la modalidad de participación.
Las capacitaciones estarán a cargo de Valentino Spinozzi, estudiante avanzado de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella, quien abordará contenidos vinculados al manejo responsable del dinero, el ahorro, las inversiones, el uso de billeteras virtuales y la prevención de estafas digitales.
La diputada Galnares contó que la iniciativa surge a partir de una realidad cada vez más presente entre los adolescentes, que utilizan aplicaciones financieras, realizan transferencias y compran por medios digitales desde edades tempranas.
Objetivos
En ese marco, el objetivo es brindar conocimientos que les permitan tomar decisiones responsables y comprender el funcionamiento de las principales herramientas financieras.
Asimismo, la legisladora explicó que durante la capacitación se trabajarán temas como la elaboración de un presupuesto personal, la diferencia entre ingresos y gastos, el método de ahorro 50/30/20, el uso de billeteras virtuales, las diferencias entre tarjetas de débito y crédito, el funcionamiento de los préstamos, la importancia de leer la "letra chica" y conceptos básicos sobre ahorro e inversión.
La propuesta también acompaña el proyecto de ley para incorporar la educación financiera en las escuelas secundarias santafesinas, aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas en noviembre de 2025 y actualmente en tratamiento en el Senado provincial.
"Los jóvenes toman decisiones financieras todos los días. Usan billeteras virtuales, realizan transferencias y compran por internet. Queremos acercarles herramientas para que puedan desenvolverse con mayor seguridad, prevenir estafas y desarrollar hábitos que les sirvan para toda la vida", expresó la diputada provincial Sofía Galnares.