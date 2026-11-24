Durante el encuentro, los profesionales compartieron sus aportes y perspectivas sobre las iniciativas que se encuentran en discusión, con el objetivo de avanzar hacia una normativa provincial que contemple la prevención del maltrato, la tenencia responsable y las obligaciones del Estado en materia de protección animal.
Ley de Protección animal: Galnares suma la mirada del Colegio de Médicos Veterinarios al debate legislativo
La diputada provincial Sofía Galnares recibió en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados a representantes de las dos circunscripciones del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia, en el marco del tratamiento de distintos proyectos legislativos vinculados al bienestar y la protección animal.
Por la 1ª Circunscripción, con sede en la ciudad de Santa Fe, estuvieron presentes su presidente, Andrés Mauriño; la secretaria, Anahí Montiel; y el tesorero, Agustín Suau. En tanto, por la 2ª Circunscripción, con sede en Rosario, participaron la vicepresidenta, Natalia Doctorovich; el secretario, Héctor Camiletti; y el vocal suplente, Emiliano Di Marco.
“Queremos que Santa Fe avance en una legislación robusta que proteja a los animales y contemple las distintas realidades de nuestra provincia. Para eso es fundamental escuchar a quienes trabajan todos los días con esta problemática y conocen las dificultades que existen”, expresó Galnares.
“Estamos escuchando a organizaciones, profesionales e instituciones de distintos puntos de Santa Fe porque queremos que esta ley sea el resultado del consenso de las diversas fuerzas políticas y de todos los actores vinculados a la temática. La protección animal necesita reglas, herramientas y políticas públicas que puedan sostenerse en el tiempo”, concluyó la diputada provincial Sofía Galnares.
Un trabajo con instituciones y organizaciones de toda la provincia
La reunión formó parte de una agenda de trabajo que la legisladora viene desarrollando con distintos sectores vinculados a la protección animal. En ese marco, Galnares ya mantuvo encuentros y contactos con la Red de Políticas Públicas, agrupaciones proteccionistas de Venado Tuerto, organizaciones dedicadas al cuidado animal de la ciudad de Santa Fe y representantes del Colegio de Abogados de Venado Tuerto.
La participación de representantes de ambas circunscripciones permitió incorporar una perspectiva técnica y sanitaria al debate, especialmente en cuestiones relacionadas con la salud animal, la prevención de enfermedades, las condiciones de cuidado y las responsabilidades de quienes tienen animales a su cargo.
Actualmente, la Cámara de Diputados analiza distintas propuestas, entre ellas un proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal para la provincia de Santa Fe, que plantea el reconocimiento de los animales como seres sintientes, la creación de registros provinciales, campañas de esterilización y vacunación, medidas de prevención del abandono y mecanismos de intervención ante situaciones de maltrato.
También se encuentra en discusión una iniciativa para incorporar al Código de Faltas provincial un apartado específico sobre conductas contrarias al bienestar animal, con sanciones para situaciones de abandono, maltrato y omisión de cuidados responsables que no constituyan delitos penales.
Ambas propuestas se enmarcan en los cambios introducidos por la reforma de la Constitución de Santa Fe de 2025, que incorporó expresamente la protección de los animales en su artículo 33.