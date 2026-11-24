Actividad legislativa

Ley de Protección animal: Galnares suma la mirada del Colegio de Médicos Veterinarios al debate legislativo

La diputada provincial Sofía Galnares recibió en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados a representantes de las dos circunscripciones del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia, en el marco del tratamiento de distintos proyectos legislativos vinculados al bienestar y la protección animal.