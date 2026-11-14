La diputada provincial Sofía Galnares visitó la localidad de Amenábar, donde desarrolló una agenda de trabajo junto al intendente Gustavo Zaldo, que incluyó recorridas por instituciones educativas y obras impulsadas por el Gobierno de Santa Fe. Uno de los puntos centrales fue la visita a la E.E.S.O.P.I. N.º 3029 “San José”, que se convirtió en la primera institución de la localidad en incorporar un sistema de paneles solares fotovoltaicos.
Galnares: “La escuela San José es la primera institución pública de Amenábar que cuenta con paneles fotovoltaicos”
La diputada provincial recorrió la localidad junto al intendente Gustavo Zaldo. La agenda incluyó una visita a la Escuela San José y la Escuela Primaria N.º 169, donde se inauguró una nueva aula a través del programa provincial Mil Aulas.
La instalación representa una mejora para el establecimiento educativo, ya que permitirá reducir el consumo de energía eléctrica de la red y generar un ahorro económico, además de promover el uso de energías renovables y la educación ambiental entre los estudiantes.
“La escuela San José es la primera institución de Amenábar que cuenta con paneles fotovoltaicos. Es una inversión que tiene un impacto concreto, porque permite reducir los costos de electricidad y, al mismo tiempo, acerca a los chicos a nuevas formas de producir y consumir energía. Queremos que cada vez más instituciones puedan acceder a estas tecnologías”, expresó Galnares.
La legisladora agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y al ministro de Educación José Goity, por acompañar la iniciativa. “Además de Amenábar, en General López gestionamos la llegada de paneles solares a instituciones de Sancti Spíritu, Murphy, Villa Cañás, Chovet y Carmen. Estas inversiones permiten reducir costos, promover la educación ambiental y acercar las energías renovables a las nuevas generaciones”, sostuvo.
Recorrida por obras educativas
Durante su visita, Galnares mantuvo una reunión de trabajo con el intendente Gustavo Zaldo, con quien repasó distintos temas vinculados al desarrollo de Amenábar y las gestiones que se llevan adelante junto al Gobierno provincial.
Posteriormente, la diputada visitó la Escuela Primaria N.º 169 “General José de San Martín”, donde el pasado 3 de noviembre se inauguró una nueva aula construida en el marco del programa provincial Mil Aulas. La ampliación forma parte de una política del Gobierno de Santa Fe destinada a incorporar nuevos espacios educativos en establecimientos de toda la provincia, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Finalmente, la diputada valoró el trabajo conjunto con las autoridades locales y la continuidad de las inversiones provinciales en las pequeñas localidades. “Con Gustavo venimos trabajando y acompañando distintas gestiones para Amenábar. Estas recorridas nos permiten escuchar, conocer las necesidades y seguir impulsando proyectos. Que una localidad pueda sumar energías renovables y nuevas aulas demuestra la importancia de que el Gobierno provincial esté presente en cada comunidad”, concluyó la diputada Sofía Galnares.