General López

Galnares: “La escuela San José es la primera institución pública de Amenábar que cuenta con paneles fotovoltaicos”

La diputada provincial recorrió la localidad junto al intendente Gustavo Zaldo. La agenda incluyó una visita a la Escuela San José y la Escuela Primaria N.º 169, donde se inauguró una nueva aula a través del programa provincial Mil Aulas.