La ciudad de Firmat incorporará una nueva propuesta a su oferta de educación superior con la apertura del Profesorado de Educación Física, una carrera pública y gratuita que dependerá del Instituto Superior de Profesorado N.º 1 "Manuel Leiva", de Casilda.
Firmat tendrá una sede permanente del Profesorado de Educación Física
La carrera dependerá del Instituto Superior de Profesorado N.º 1 "Manuel Leiva", de Casilda, que contará con una sede permanente en Firmat. La propuesta ampliará las alternativas de formación superior para jóvenes de la ciudad y localidades de la región.
La formación se dictará en una sede permanente de la institución en Firmat, lo que permitirá ampliar las posibilidades de acceso a estudios terciarios para jóvenes de la ciudad y de localidades cercanas. Además, la instalación del instituto abrirá la posibilidad de incorporar nuevas carreras en función de las necesidades educativas y la demanda de la región.
El anuncio se realizó durante una visita del ministro de Educación, José Goity, a la localidad, donde también se desarrollaron actividades vinculadas con establecimientos educativos.
Una nueva alternativa de formación superior
El Profesorado de Educación Física será la primera carrera que se ofrecerá en la nueva sede del Instituto Superior de Profesorado N.º 1 "Manuel Leiva". La institución de Casilda cuenta con más de 65 años de trayectoria en la formación docente.
La apertura de esta propuesta permitirá que los estudiantes de Firmat y la zona puedan acceder a una carrera de nivel superior sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. La sede tendrá carácter permanente y podrá incorporar nuevas alternativas académicas de acuerdo con las demandas educativas y laborales del sur santafesino.
Una demanda de Firmat y la región
El intendente de Firmat, Leonel Maximino, señaló que la incorporación de la carrera responde a un pedido sostenido de jóvenes de la ciudad y localidades vecinas, que buscan ampliar sus posibilidades de formación sin alejarse de su lugar de residencia.
La iniciativa también apunta a fortalecer la presencia de instituciones de educación superior en el territorio y ampliar la oferta de formación docente en el sur de la provincia.
Nuevas propuestas para docentes
Durante la actividad también se presentó un programa de fortalecimiento de la educación superior que contempla una oferta gratuita de posgrados destinada a docentes del nivel.
La propuesta estará organizada a través de un ciclo de seminarios con acreditación universitaria y provincial, con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación y actualización profesional.
En el marco de la visita a Firmat, las autoridades recorrieron además el Jardín de Infantes N.º 40 y presentaron una obra de infraestructura destinada a mejorar las condiciones edilicias de la Escuela Sarmiento.