En el sur santafesino

Firmat tendrá una sede permanente del Profesorado de Educación Física

La carrera dependerá del Instituto Superior de Profesorado N.º 1 "Manuel Leiva", de Casilda, que contará con una sede permanente en Firmat. La propuesta ampliará las alternativas de formación superior para jóvenes de la ciudad y localidades de la región.