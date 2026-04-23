En la ciudad de Sunchales, el Senador Provincial Alcides Calvo junto a Bárbara Chivallero, participó de una jornada de diálogo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios local.
Calvo mantuvo encuentros con bomberos voluntarios de Sunchales y Ramona
Calvo desarrolló jornadas de trabajo, junto a Marcos Escajadillo y cuerpos de Bomberos Voluntarios para evaluar estrategias de prevención y respuesta frente a posibles contingencias derivadas del fenómeno climático.
Fue para acompañar al Secretario de Protección Civil de la Provincia de Santa Fe, Marcos Escajadillo y la Coordinadora General de Gobierno, Victoria Civalero, donde fueron recibidos por el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad, Jorge Rotanio.
Participando además; el Intendente de Sunchales, Pablo Pinotti; y el Presidente del Concejo Municipal local, Fernando Cattaneo, donde se analizaron distintas alternativas de acción para dar respuestas inmediatas ante eventuales emergencias vinculadas a la presencia del fenómeno climático El Niño en toda la región central.
Asimismo, los Funcionarios Provinciales junto a Calvo se reunieron con los Bomberos Voluntarios de la localidad de Ramona, encabezados por la Jefa de Cuartel, Georgina Clausen y Hugo Acosta, Presidente de la Asociación, con quienes abordaron las necesidades específicas de la institución y se compartieron experiencias vinculadas a la preparación frente a fenómenos climáticos adversos.
Acompañamiento
Al respecto, Calvo destacó que es fundamental acompañar a nuestras instituciones en todo momento, pero especialmente a los cuerpos de bomberos ante escenarios que requieren previsión y coordinación, como lo es el fenómeno de El Niño, los Bomberos Voluntarios cumplen un rol indispensable en cada una de las localidades del Departamento Castellanos.
"No solo en la respuesta ante emergencias, sino también en la prevención y el cuidado de la comunidad, su compromiso, vocación de servicio y trabajo permanente merecen acompañamiento. Creemos necesarios y muy importantes generar estos espacios de diálogo que nos permitan escuchar sus necesidades y fortalecer el trabajo conjunto, garantizando que cuenten con las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que puedan presentarse.”