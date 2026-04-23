El Gobierno de la Provincia adjudicó el contrato para la construcción de un nuevo puente sobre el Arroyo Saladillo, sobre la Ruta 19s, con el objetivo de recuperar la conectividad vial de los vecinos de Fuentes y Villa Mugueta, departamento San Lorenzo. Para ello, el Gobierno Provincial realiza una inversión de 632 millones de pesos.
Un nuevo puente sobre la Ruta 19-S, asegura la conexión entre Fuentes y Villa Mugueta
El proyecto propone recuperar la transitabilidad sobre el Arroyo Saladillo y mejorar el escurrimiento del agua. Para ello, se proyecta la demolición y construcción de una nueva estructura de cuatro vanos.
Tras la firma del acta de inicio para la ejecución de esta nueva nueva alcantarilla, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico destacó que “el gobierno tomó rápidamente intervención y vamos a llevar adelante esta obra de emergencia para recuperar la transitabilidad de la Ruta Provincial 19s’’.
“El puente estaba construido con cuatro tubos corrugados metálicos que no eran suficiente para permitir el escurrimiento de los caudales, además el deterioro presentaba un gran peligro de derrumbe”, explicó el ministro Enrico sobre la deteriorada estructura existente.
Avances
Por su parte, la diputada provincial Silvana Distefano comentó que “para nosotros es una obra fundamental porque une dos pueblos chicos pero que en realidad son parte de una zona productiva muy importante para la provincia”. Y agregó que “es fundamental celebrar la obra pública en la provincia cuando sabemos que a nivel nacional está parada”.
Sobre la nueva estructura, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, detalló que vamos a realizar el reemplazo de la alcantarilla por una de mayor sección hidráulica que permitirá un mejor escurrimiento y mayor seguridad vial.
"Se prevé un ancho de calzada de 13 metros con guardarrails, veredas laterales y barreras que aseguren la transitabilidad”.
Mejoras
Actualmente, el deterioro de la estructura y la ineficiencia para escurrir los excedentes hídricos presentaban un gran riesgo para la circulación, por lo que el camino se encontraba cortado desde septiembre de 2025. Además, presentaba roturas, fisuras y filtraciones que generaban descalces y hundimientos en la calzada provocando inundaciones en la zona.
La empresa Stinco Construcciones S.A comenzará el desvío del cauce del Arroyo Saladillo, para avanzar con los trabajos de demolición y remoción de la vieja alcantarilla. Posteriormente, comenzará con la ejecución de la nueva estructura con un plazo total de tres meses.