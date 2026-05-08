El Gobierno de Sunchales realizará el próximo sábado 16 de mayo, desde las 10:30, el acto oficial de entrega de 328 terrenos correspondientes a la nueva urbanización conocida como “SunchaLote”.
El municipio de Sunchales entregará a sus beneficiarios los 328 terrenos de “Sunchalote”
Se trata de uno de los planes de acceso al suelo más importantes de la ciudad del departamento Castellanos y beneficiará a cientos de familias sunchalenses.
La actividad se desarrollará en el propio predio del loteo y marcará un momento histórico para cientos de familias de la ciudad que accederán finalmente a su lote para avanzar hacia la construcción de su vivienda propia.
La iniciativa forma parte de uno de los programas habitacionales más importantes impulsados por el municipio en los últimos años y representa un paso clave dentro de las políticas locales de acceso al suelo y a la vivienda.
El intendente Pablo Pinotti destacó la importancia del acontecimiento y aseguró: “Para nuestro equipo de gobierno, este momento representa un profundo orgullo. Haber podido gestionar y concretar este sueño para tantos sunchalenses fue un gran desafío desde el inicio, en un contexto complejo y adverso”.
¿Qué es SunchaLote?
“SunchaLote” es un programa municipal de acceso a terrenos creado por la Municipalidad de Sunchales a través del Instituto Municipal de la Vivienda. El objetivo principal es facilitar que familias de la ciudad puedan adquirir un lote propio destinado exclusivamente a la construcción de vivienda familiar.
El plan funciona mediante un sistema de inscripción y adjudicación regulado por ordenanzas municipales. Los postulantes deben registrarse como aspirantes y luego los terrenos son adjudicados mediante sorteos públicos realizados ante escribano.
Con el paso de los años, el programa fue ampliándose en distintas etapas denominadas SunchaLote I, II, III, IV, V, VI y VII, convirtiéndose en una de las herramientas más relevantes para responder a la demanda habitacional de la ciudad.