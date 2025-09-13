Este fin de semana

El Tiro Federal de San Jerónimo Norte celebra una nueva era

Una de las instituciones más antiguas de la región, se prepara para un evento sin precedentes. Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, la institución no solo inaugurará sus renovadas líneas de tiro, sino que también revivirá una de sus tradiciones más queridas con un torneo de fusil que no se celebraba hace más de 50 años.