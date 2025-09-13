El Tiro Federal de San Jerónimo Norte celebra una nueva era
Una de las instituciones más antiguas de la región, se prepara para un evento sin precedentes. Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, la institución no solo inaugurará sus renovadas líneas de tiro, sino que también revivirá una de sus tradiciones más queridas con un torneo de fusil que no se celebraba hace más de 50 años.
Fundado el 5 de mayo de 1872, esta institución ha sido testigo y protagonista de la historia del tiro en Argentina.
Este fin de semana, el Tiro Federal de San Jerónimo Norte, una de las instituciones más antiguas de la región, se prepara para un evento sin precedentes. Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, la institución no solo inaugurará sus renovadas líneas de tiro, sino que también revivirá una de sus tradiciones más queridas con un torneo de fusil que no se celebraba hace más de 50 años.
El plato fuerte del fin de semana será el torneo de fusil que se realizará el domingo. La última vez que el polígono de San Jerónimo vibró con el sonido de los fusiles fue en 1972. El presidente de la institución, José María Schmidt, explica que el regreso de este tipo de eventos no es solo una ampliación, sino una “devolución a la esencia del club, que nació con el tiro de fusil”.
El torneo contará con seis líneas de tiro a 150 metros y se espera la participación de unos 40 tiradores de Santa Fe y Entre Ríos. Habrá varias categorías, incluyendo una para miras abiertas, ideal para quienes aún conservan fusiles antiguos.
Un sueño hecho realidad: la renovación del Tiro Federal
La inauguración de las nuevas líneas de tiro marca el comienzo de una nueva etapa para el club. Este proyecto, que comenzó hace seis años, parecía una locura para muchos. El predio, antes un monte lleno de maleza, se ha transformado gracias al esfuerzo incansable de la comisión directiva y la colaboración de la comunidad.
“La diferencia entre el loco y el genio es el resultado”, sentencia Schmidt. El club no solo ha recuperado las líneas de tiro de largo alcance, sino que ha modernizado su antigua galería, manteniendo la estructura histórica de más de 150 años, pero incorporando mejoras funcionales como pisos de porcelanato, nueva iluminación y aberturas modernas.
Un club que crece
A diferencia de otros clubes de tiro que han cerrado sus puertas, el de San Jerónimo Norte no para de crecer. El apoyo de la Municipalidad, del Senador Rubén Pirola, del Ejército Argentino y, especialmente, la colaboración de vecinos y socios, ha sido fundamental.
Las renovadas líneas de tiro.
El club se destaca por el ambiente de camaradería, respeto y ayuda mutua que se vive cada fin de semana. Como explica Schmidt, la institución es “un ejemplo de trabajo, pasión y amistad”, donde la autogestión y la colaboración de sus miembros permiten que cada peso invertido rinda al máximo.
El acto protocolar de inauguración se realizará el sábado 13, y el domingo 14, el histórico torneo culminará con un tradicional asado a la estaca. Este fin de semana, el Tiro Federal de San Jerónimo Norte no solo celebra el renacimiento de una institución, sino que también honra la rica historia de un deporte que ha sido parte de la identidad de la comunidad durante más de 150 años.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.