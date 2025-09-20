Fuerte temporal en la costa santafesina: ráfagas de viento y granizo causan destrozos en Cacique Ariacaiquín y La Brava
Este viernes por la noche, las ráfagas de viento, de gran intensidad, provocaron que varias viviendas perdieran sus techos, dejando a familias damnificadas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque la magnitud de los daños obligó a la evacuación de varias familias que quedaron a la intemperie.
Las ráfagas de viento, de gran intensidad, provocaron que varias viviendas perdieran sus techos, dejando a familias damnificadas. Foto: Gentileza Canal 14 Romang
Un intenso temporal con fuertes ráfagas de viento y granizo azotó la noche de este viernes a los distritos de Cacique Ariacaiquín y La Brava, en la costa de la provincia de Santa Fe. El fenómeno, que se desató poco antes de las 21 horas, causó graves daños materiales, voladura de techos, caída de árboles y cortes de cables.
Trabajo de asistencia y relevamiento de daños
Desde el primer momento, el personal comunal de ambas localidades, junto a efectivos de la Unidad Regional XIV de Policía y un gran número de vecinos, se movilizaron para brindar asistencia inmediata a los afectados. Las tareas se centraron en el relevamiento de los daños, el despeje de calles obstruidas por la caída de árboles y la coordinación para reubicar a las familias que perdieron sus hogares.
Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades locales solicitaron la intervención de la Secretaría de Protección Civil de la provincia para reforzar el operativo de ayuda y asegurar una respuesta coordinada. Se espera que en las próximas horas se defina el alcance total de los daños y se establezcan los mecanismos de ayuda necesarios para la reconstrucción.
En la cercana ciudad de San Javier, el temporal se sintió con menor intensidad, registrándose una precipitación de 16 milímetros, lo que evidencia la focalización y fuerza del evento meteorológico en las localidades más afectadas.
