Departamento San Javier

Fuerte temporal en la costa santafesina: ráfagas de viento y granizo causan destrozos en Cacique Ariacaiquín y La Brava

Este viernes por la noche, las ráfagas de viento, de gran intensidad, provocaron que varias viviendas perdieran sus techos, dejando a familias damnificadas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque la magnitud de los daños obligó a la evacuación de varias familias que quedaron a la intemperie.