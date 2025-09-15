Rige un alerta amarillo por tormentas para el este santafesino y provincias vecinas

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo por la tarde que está vigente un alerta amarillo por tormentas para la mañana y tarde del lunes.
La advertencia del SMN comprende varios departamentos de la provincia de Santa Fe y zonas de Entre Ríos y Corrientes.
La advertencia comprende el este santafesino y zonas de Entre Ríos y Corrientes.
En la provincia de Santa Fe, los departamentos afectados serán La Capital, Garay, San Jerónimo, General Obligado, San Javier y Vera.
Según estima el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Para el martes y miércoles, en tanto, se esperan días soleados y calurosos, debido a un ingreso del sector norte de aire tropical, que reformzaría el ingreso de humedad a toda la región, con minima de 16ºC y máxima de 27º.
A partir del jueves, gracias a ese ingreso de aire caluroso, húmedo e inestable, podría comenzar un periodo de mal tiempo hasta el domingo inclusive, con lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes con mejoramiento temporarios.
En el mismo sentido, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
Además, estar atentos ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
