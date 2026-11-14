El programa Vax Team llevó adelante una jornada de promoción de la vacunación infantil en Arequito, donde alrededor de 100 niñas y niños participaron de distintas actividades educativas y recreativas.
Vax Team: alrededor de 100 niños participaron de una jornada de vacunación en Arequito
La actividad se desarrolló en el Galpón Cultural y convocó a estudiantes de cuatro instituciones educativas. A través de juegos, recursos artísticos y propuestas pedagógicas, se buscó concientizar sobre la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación durante la infancia.
La propuesta tuvo lugar en el Galpón Cultural de la localidad y estuvo destinada a fortalecer la concientización sobre la importancia de completar los esquemas de inmunización correspondientes a cada etapa de la infancia.
La convocatoria incluyó a estudiantes de la Escuela Fiscal Nº 202 "Mariano Moreno", la Escuela Nº 733 "Bernardino Rivadavia", el Colegio Nº 1114 "Nuestra Señora del Rosario" y el Jardín Nucleado "Merceditas de San Martín".
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud de Santa Fe en articulación con las áreas de Educación y Cultura, propone acercar información sobre las vacunas a través de herramientas pedagógicas y artísticas.
Durante el encuentro, los chicos pudieron conocer más sobre la función de las vacunas, la importancia de controlar los carnets y las dosis previstas en el Calendario Nacional de Vacunación.
Una propuesta educativa y recreativa
La estrategia Vax Team utiliza una serie animada y un álbum de figuritas para transmitir, de manera accesible y participativa, la importancia de la inmunización. A través de historias protagonizadas por superhéroes, busca que los chicos identifiquen a las vacunas como herramientas fundamentales para cuidar su salud y prevenir enfermedades.
En ese marco, la directora de la Región de Salud Rosario, Rosa Dutto, explicó que la propuesta surgió de la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para mejorar las coberturas de vacunación en la población infantil.
También destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas involucradas y señaló que durante el desarrollo del programa se observaron mejoras en los niveles de inmunización.
Por su parte, la directora del Samco de Arequito, Laura Larrambebere, valoró el mensaje de la campaña y señaló que permite transmitir a los más pequeños la importancia de vacunarse. "Los niños aprenden que vacunarse activa superpoderes, los hace más fuertes y así cuidan su salud y la de su familia y amigos", expresó.
La participación de las escuelas
La propuesta también tuvo una instancia de trabajo previo en las aulas, donde docentes y estudiantes utilizaron los materiales didácticos del programa para abordar la temática.
Fiama Medina, docente de una de las instituciones participantes, destacó el entusiasmo que generó la iniciativa entre los alumnos. "En las aulas hemos trabajado esta propuesta a través del álbum y las figuritas con mucho entusiasmo. Por eso, los chicos hoy vinieron muy emocionados por conocer a los superhéroes del Vax Team", comentó.
La jornada permitió complementar esos contenidos con actividades presenciales y el contacto con los equipos de salud, acercando información a las familias y promoviendo la revisión de los carnets de vacunación.
Aumentaron las coberturas durante 2026
De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Salud, durante el primer semestre de 2026 se registraron incrementos en las coberturas de vacunación correspondientes a la edad escolar, en comparación con el mismo período del año anterior.
Entre los niños y niñas de 5 años, la aplicación del refuerzo de Triple Bacteriana Celular pasó del 25,5% al 30,4%; la vacuna contra la Varicela aumentó del 23,8% al 28,5%, y la cobertura de IPV (polio) creció del 24,8% al 30,6%.
En la población de 11 años también se observaron mejoras. La Triple Bacteriana Acelular pasó del 26,4% al 33,5%; la cobertura de VPH femenino, del 28,3% al 33,3%; y la de Meningococo, del 26% al 32,5%.
El programa continúa su recorrido por distintas localidades santafesinas con el objetivo de promover la vacunación desde las escuelas y facilitar el acceso a la información. Los materiales educativos y el mapa de centros de salud y hospitales con vacunatorio se encuentran disponibles en el sitio oficial santafe.gob.ar/vacunate.