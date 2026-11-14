Salud

Vax Team: alrededor de 100 niños participaron de una jornada de vacunación en Arequito

La actividad se desarrolló en el Galpón Cultural y convocó a estudiantes de cuatro instituciones educativas. A través de juegos, recursos artísticos y propuestas pedagógicas, se buscó concientizar sobre la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación durante la infancia.