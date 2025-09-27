#HOY:

Ráfagas de hasta 70 Km/h

El Gobierno de Venado Tuerto coordina trabajos por los fuertes vientos

Durante toda la mañana el sábado realizaron tareas de corte de calles, retiro de árboles caídos y señalizaciones.

Ejemplares de grandes dimensiones no resistieron el embate del fuerte viento. Foto: MVT
 18:19
Por: 

El Gobierno de Venado Tuerto, a través de Protección Civil, coordina las acciones derivadas del alerta por vientos fuertes que afecta a la ciudad.

Mirá tambiénVenado Tuerto: por la alarmante demanda en emergencias, piden un abordaje de la salud mental

Las tareas incluyen la intervención de Bomberos Voluntarios, las cuadrillas de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia y Cooperativa Eléctrica, todas áreas que forman parte del área de Protección Civil en este tipo de emergencias.

Ejemplares de grandes dimensiones no resistieron el embate del fuerte viento. Foto: MVTEjemplares de grandes dimensiones no resistieron el embate del fuerte viento. Foto: MVT

Se están llevando adelante tareas de señalamiento, corte de calles, retiro y corte de grandes árboles caídos por la velocidad del viento, movimiento de mampostería en obras o tapiales, entre otras intervenciones.

El aviso de Venado Tuerto.El aviso de Venado Tuerto.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 103.

#TEMAS:
Venado Tuerto
General López

