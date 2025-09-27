El Gobierno de Venado Tuerto coordina trabajos por los fuertes vientos

El Gobierno de Venado Tuerto, a través de Protección Civil, coordina las acciones derivadas del alerta por vientos fuertes que afecta a la ciudad.
Durante toda la mañana el sábado realizaron tareas de corte de calles, retiro de árboles caídos y señalizaciones.
El Gobierno de Venado Tuerto, a través de Protección Civil, coordina las acciones derivadas del alerta por vientos fuertes que afecta a la ciudad.
Las tareas incluyen la intervención de Bomberos Voluntarios, las cuadrillas de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia y Cooperativa Eléctrica, todas áreas que forman parte del área de Protección Civil en este tipo de emergencias.
Se están llevando adelante tareas de señalamiento, corte de calles, retiro y corte de grandes árboles caídos por la velocidad del viento, movimiento de mampostería en obras o tapiales, entre otras intervenciones.
Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 103.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.