Allanamiento y detención por juego clandestino en Venado Tuerto

La investigación se inició por una denuncia realizada por el vicepresidente de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena.

 20:07
Por: 

En la mañana de este sábado, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) Región III realizó un allanamiento en un domicilio de calle Tucumán, entre Rivadavia y J. B. Alberdi, en Venado Tuerto, que arrojó resultado positivo. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena.

Durante el procedimiento se secuestraron tres notebooks y tres teléfonos celulares, además de concretarse la detención del principal morador de la vivienda, quien fue trasladado a la Comisaría 2da a la espera de la audiencia imputativa.

La causa está a cargo del fiscal Iván Raposo junto a la fiscal adjunta Larisa Barucca. De acuerdo a lo informado, la PDI había realizado previamente dos allanamientos en septiembre de 2024, donde fue detenida una persona señalada como cabecilla de la organización, y se secuestraron elementos de interés que aportaron datos relevantes para la investigación.

En continuidad con el trabajo, durante los primeros días de agosto de este año se concretaron otros cuatro allanamientos, con la detención de cuatro personas y el secuestro de teléfonos, computadoras y documentación vinculada a la actividad ilícita.

