Operativo conjunto

Venado Tuerto: decomisaron más de 100 kilos de carne en mal estado en una carnicería clandestina

La Guardia Rural "Los Pumas", la Fiscalía y la Dirección de Seguridad Alimentaria municipal secuestraron equipamiento e instalaciones en pésimas condiciones sanitarias en el barrio Tiro Federal. Aprehendieron a un hombre.