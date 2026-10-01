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Venado Tuerto: decomisaron más de 100 kilos de carne en mal estado en una carnicería clandestina

La Guardia Rural "Los Pumas", la Fiscalía y la Dirección de Seguridad Alimentaria municipal secuestraron equipamiento e instalaciones en pésimas condiciones sanitarias en el barrio Tiro Federal. Aprehendieron a un hombre.

Parte de la mercadería decomisada.Parte de la mercadería decomisada.
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En el mediodía de este jueves, efectivos de la Sección Nº 8 de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas aprehendieron a un hombre y desarticularon un punto de faena y venta clandestina de carne porcina en la ciudad de Venado Tuerto.

Fotos: Policía de Santa Fe.Fotos: Policía de Santa Fe.

El procedimiento se ejecutó por disposición de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto en un inmueble ubicado en la calle Chile al 1900, dentro del barrio Tiro Federal. En el lugar, las autoridades identificaron al individuo aprehendido como el principal implicado en la actividad ilícita.

Decomiso

El operativo se concretó en forma conjunta con personal de la Dirección de Seguridad Alimentaria del Gobierno municipal. Durante la inspección de la vivienda, las fuerzas intervinientes decomisaron e incautaron más de 100 kilos de carne porcina de pésima calidad y desechos de faena.

También secuestraron una cámara frigorífica, mobiliario, balanzas, herramientas y diversos utensilios de corte.También secuestraron una cámara frigorífica, mobiliario, balanzas, herramientas y diversos utensilios de corte.

La mercadería hallada no contaba con los mínimos estándares de salubridad e higiene y presentaba un evidente estado de putrefacción e inadecuada conservación, por lo que los cortes fueron posteriormente desnaturalizados para prevenir cualquier riesgo sanitario.

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Asimismo, las autoridades procedieron al secuestro de una cámara frigorífica, mobiliario, balanzas, herramientas y diversos utensilios de corte utilizados comercialmente en el recinto. Todos estos elementos e instrumentos se encontraban en deficientes condiciones de higiene y mantenimiento.

Concluidas las tareas en el domicilio, el procedimiento y el aprehendido fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. Previamente, se dio conocimiento de todos los pormenores a la Fiscalía competente, la cual determinó las diligencias y actuaciones procesales a seguir en la causa.

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