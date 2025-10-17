Presencia que transforma: Galnares profundiza su agenda territorial
Durante esta semana la diputada provincial Sofía Galnares realizó una recorrida por varias localidades, en la que visitó escuelas, clubes, espacios comunitarios y centros culturales, en el marco de su trabajo territorial y apoyo a iniciativas locales.
La diputada provincial Sofía Galnares realizó una recorrida por varias localidades
Viernes 17.10.2025
12:24
/
En Venado Tuerto, el itinerario comenzó en la Escuela N° 789 “Almafuerte”, donde conoció los nuevos juegos adquiridos para el patio y se interiorizó sobre los proyectos de reciclaje. Luego visitó el Instituto de Formación de Árbitros Deportivos y el Club Deportivo Atenas, donde dialogó con dirigentes sobre necesidades edilicias y acompañamiento institucional.
Instituto de Formación de Árbitros Deportivos y el Club Deportivo Atenas
En Firmat, junto al intendente Leonel Maximino, estuvo en el Museo de Motos Clásicas, el Club Atlético Argentino, el Firmat Foot Ball Club, la Iglesia Ríos de Dios, y las escuelas de danza Stronger Evolution y Ecos de mi Tierra.
Escuela de Danzas “Ecos de mi Tierra”, Firmat
Más tarde, en Santa Emilia, visitó la Escuela Rural N° 881, que desarrolla proyectos ambientales en el marco del programa “Red de Comunidades de Aprendizaje”, incluyendo una huerta agroecológica y la plantación de árboles frutales.
Museo de Motos Clásicas
Finalmente, en Hughes, se reunió con el presidente comunal Cadi Donatti, visitó el Centro de Jubilados donde entregó una declaración de interés por su 50° aniversario, y compartió un emotivo encuentro con las Abuelas Cuentacuentos, reconociendo su aporte a la transmisión de valores.
Estas acciones reflejan el compromiso de Galnares con el fortalecimiento institucional, la educación, la cultura y el desarrollo de las comunidades del sur santafesino.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.