En pleno desarrollo de la primavera y a finales de octubre, la franja central de la Argentina atravesó una jornada marcada por un inusual y marcado descenso térmico, donde la ciudad de Venado Tuerto registró una temperatura mínima de 3.1 °C, situándose dentro de las marcas más bajas registradas durante la mañana a nivel nacional.
Una localidad del sur santafesino registró una de las temperaturas más frías del país
El ingreso de vientos del sur generó una mañana atípica en la región central, con marcas térmicas que se ubicaron muy por debajo del promedio para la época.
El reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) posicionó a varias localidades santafesinas dentro del listado de temperaturas mínimas destacadas:
- Venado Tuerto: 3.1 °C
- Rosario: 3.2 °C
- Sauce Viejo: 4.0 °C
- Sunchales: 5.2 °C
- Rafaela: 5.5 °C
Cabe mencionar que Bahía Blanca con una marca de 0.3 °C y La Quiaca con un 1 °C fueron las localidades argentinas más frías.
Origen y causas
El contexto climático que explica este registro invernal en medio de la temporada primaveral radica en el desplazamiento de un sistema de alta presión hacia la costa patagónica, el cual interactúa con un sistema de baja presión situado al sudeste de Uruguay.
Esta combinación favoreció la rotación constante de los vientos hacia el sector sur que inició el fin de semana, impulsando el ingreso de aire fresco hacia el centro y noreste de la Argentina y generando mañanas de frías a frescas en todo el territorio santafesino y central.
Pronóstico para este martes
A partir de la información meteorológica oficial, el pronóstico las temperaturas empezarán a ascender desde el martes 20, para cuando se prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 20 °C:
Madrugada: Temperatura de 12 °C con cielo mayormente nublado, 0% de probabilidad de precipitaciones y vientos constantes entre 13 y 22 km/h.
Mañana: La temperatura ascenderá a 16 °C con cielo algo nublado, 0% de probabilidad de lluvia, vientos de 23 a 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Tarde: Se alcanzará la máxima de 20 °C bajo un panorama de lluvias o chaparrones aislados (probabilidad de precipitación entre el 10% y 40%). Se mantendrán vientos de 23 a 31 km/h con ráfagas de 42 a 50 km/h.
Noche: La temperatura descenderá a 17 °C con cielo mayormente nublado, baja probabilidad de precipitaciones (0% a 10%), vientos de 13 a 22 km/h y ráfagas entre 42 y 50 km/h.