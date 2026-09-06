Venado Tuerto atravesó un fin de semana con su capacidad hotelera colmada, a partir de la llegada de delegaciones, participantes y visitantes de distintos puntos del país. Un dato que no sólo refleja el movimiento generado por las actividades de estos días, sino también un proceso más amplio de crecimiento y transformación de la ciudad.
Venado Tuerto vive un auge turístico que impulsa su economía local
Delegaciones y visitantes de distintos puntos del país estuvieron en la ciudad del sur provincial, reflejando un proceso más amplio de crecimiento y transformación.
Actualmente, Venado Tuerto cuenta con alrededor de 400 plazas hoteleras habilitadas, a las que se suman departamentos y viviendas destinadas al alquiler temporario. La ocupación suele alcanzar niveles elevados entre lunes y jueves, producto de la actividad productiva, comercial, profesional y de servicios que concentra la ciudad. Lo diferente ocurrió esta vez durante el fin de semana.
La demanda se extendió al sábado y domingo y llevó la capacidad hotelera a niveles de ocupación plena. La situación muestra una posibilidad que comienza a tomar mayor dimensión: que el movimiento que Venado Tuerto genera habitualmente durante los días hábiles también pueda sostenerse durante los fines de semana.
Ciudad en transformación
En ese escenario aparece una ciudad que en los últimos años fue cambiando y sumando infraestructura, espacios públicos renovados, instalaciones deportivas y lugares preparados para recibir actividades de distinta escala. A eso se agrega su ubicación y su peso productivo, comercial y de servicios, factores que amplían las razones por las cuales personas de otros puntos del país llegan y permanecen en Venado Tuerto.
Este fin de semana fue una muestra concreta. Uno de los principales focos estuvo en el Campeonato Nacional de Atletismo U18, desarrollado durante sábado y domingo en la pista “Profesora Yolanda Cantoni” del Parque Municipal General Belgrano. La competencia reunió a más de 400 atletas de 23 provincias, además de entrenadores, dirigentes y familiares.
También se disputó el Campeonato Argentino de Clubes de Bochas, que convocó a jugadores, cuerpos técnicos y representantes de instituciones provenientes de diferentes provincias.
A la actividad deportiva se sumó este domingo una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades en el Prado de María, coorganizada por el Gobierno de Venado Tuerto y la Asociación de Colectividades, con una propuesta que volvió a convocar a vecinos de la ciudad y visitantes.
Impacto sobre la actividad local
La llegada de personas tuvo su correlato fuera de cada una de las actividades. Hoteles, alquileres temporarios, gastronomía, comercios y otros servicios recibieron parte de ese movimiento durante todo el fin de semana.
La capacidad hotelera colmada aparece así como un dato concreto dentro de una transformación más amplia. Venado Tuerto crece en infraestructura y servicios, incorpora nuevos espacios y mejora otros existentes, y aumenta sus posibilidades de recibir propuestas y visitantes de distintos puntos del país. Este fin de semana, esa evolución tuvo una expresión directa: una ciudad con movimiento también durante sábado y domingo.