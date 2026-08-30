Rosario se prepara para dar otro paso clave en la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este domingo quedará habilitada la Villa Suramericana, el complejo habitacional que será utilizado como alojamiento oficial para deportistas y delegaciones durante la competencia continental. También se habilitará una de la CapiPlaza y parte de la obra sobre calle Ayacucho. La actividad se desarrollará desde las 15, con propuestas abiertas a la comunidad y espectáculos de Circo Lumiere y Cumbión del Río. Y a las 16 se realizará la recorrida por la nueva Villa Suramericana.
Abre sus puertas la Villa Suramericana de Rosario, el lugar que recibirá a los atletas durante los Juegos
Este domingo, se realizará un recorrido por el complejo habitacional ubicado en el predio del ex Batallón 121. El espacio cuenta con 245 unidades, 1.485 camas y cinco torres que formarán parte de una nueva transformación urbana en el sur de la ciudad. Las actividades comenzarán a las 15 con la habilitación de la CapiPlaza y parte de la obra sobre calle Ayacucho.
El desarrollo está ubicado en el predio del ex Batallón 121, en la zona sur de Rosario, sobre un sector delimitado por Ayacucho, Ibáñez y la continuación de Benito Juárez. El proyecto contempla cinco torres de departamentos, distribuidas sobre tres manzanas, con una superficie total construida de más de 21.000 metros cuadrados.
La Villa contará con 245 unidades habitacionales y capacidad para 1.485 camas, convirtiéndose en uno de los principales espacios de alojamiento de los Juegos en Rosario.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sedes de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas, en un acontecimiento que movilizará también a entrenadores, oficiales, equipos técnicos y personal operativo.
El espacio público como punto de encuentro
Durante la recorrida por la Villa Suramericana, se inaugurarán parte de las obras realizadas sobre Ayacucho y la CapiPlaza, en una jornada abierta a la comunidad que permitirá conocer las distintas intervenciones vinculadas a los Juegos y a la transformación urbana de la ciudad.
Como parte del legado urbano y social que dejarán los Juegos, el Parque Héroes de Malvinas contará con una de las CapiPlaza de Rosario, un espacio público cuyo diseño tiene a Capi -la mascota oficial de los Suramericanos-, y al deporte como principales fuentes de inspiración. Durante la competencia, el espacio será utilizado como Fan Fest, sumándose a las propuestas de recreación, encuentro y participación que acompañarán a los Juegos. La intervención busca que estos espacios públicos trasciendan el evento y se incorporen a la vida cotidiana de la ciudad, generando ámbitos de encuentro, integración y apropiación comunitaria.
Cinco torres para recibir a las delegaciones
Con respecto a la Villa, el conjunto habitacional que se habilita hoy fue proyectado para responder a las necesidades de las delegaciones durante su permanencia en Rosario.
Las 245 unidades se distribuyen en departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con una superficie total construida de 21.342 metros cuadrados. La propuesta incluye 35 unidades de un dormitorio, 140 de dos dormitorios y 60 de tres dormitorios.
Durante los Juegos, el complejo tendrá una función específica: convertirse en el lugar de residencia de los deportistas y las delegaciones que compitan en Rosario.
La Villa forma parte, junto con los complejos de Santa Fe y Rafaela, del sistema oficial de alojamiento de los XIII Juegos Suramericanos. Las tres instalaciones fueron concebidas para concentrar el alojamiento y los servicios necesarios para quienes participen de la competencia.
Transformación
La ubicación de la Villa no es casual. El complejo se encuentra dentro de un sector que en los últimos años atraviesa una importante transformación urbana, con nuevas instalaciones deportivas, espacios públicos y equipamiento comunitario.
En el mismo entorno se encuentran el Museo del Deporte Santafesino, el nuevo Centro Acuático Provincial y el Parque Héroes de Malvinas, mientras que las obras de los Juegos también alcanzan distintos puntos de la ciudad.
La Villa marcará un nuevo hito en ese proceso de reconversión del sur rosarino. El objetivo es que la infraestructura construida para recibir a los atletas durante septiembre tenga continuidad una vez finalizada la competencia y se incorpore a la vida cotidiana de la ciudad.
Con las delegaciones cada vez más cerca de llegar, Rosario completa otra de las piezas centrales de la organización. La Villa ya está lista para recibir a los protagonistas y convertirse, durante dos semanas, en uno de los puntos de encuentro de los Juegos Suramericanos.