Infraestructura

Abre sus puertas la Villa Suramericana de Rosario, el lugar que recibirá a los atletas durante los Juegos

Este domingo, se realizará un recorrido por el complejo habitacional ubicado en el predio del ex Batallón 121. El espacio cuenta con 245 unidades, 1.485 camas y cinco torres que formarán parte de una nueva transformación urbana en el sur de la ciudad. Las actividades comenzarán a las 15 con la habilitación de la CapiPlaza y parte de la obra sobre calle Ayacucho.