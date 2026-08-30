Diego Soreira conoce de cerca lo que significa competir en un evento internacional. En 2019 fue medallista en los Juegos Suramericanos de Playa de Rosario y hoy, desde su rol de entrenador, acompaña a una nueva generación de deportistas que tendrá la posibilidad de competir en Santa Fe 2026.
Diego Soreira: “Para el SUP es muy importante que los Juegos se hagan en Santa Fe”
El referente del Stand Up Paddle en el sur provincial destaca el impacto que tendrá la competencia en la Laguna Setúbal y el crecimiento de una disciplina que busca sumar nuevos deportistas en Santa Fe.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán al Stand Up Paddle como una de sus disciplinas. La competencia se desarrollará el martes 15 y miércoles 16 de septiembre en aguas de la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, y entregará medallas en tres categorías, tanto en la rama masculina como femenina.
“Para el SUP es muy importante que los Juegos se hagan en Santa Fe. Primero que nada, por una cuestión de visibilidad, porque habrá muchos jóvenes y otros no tanto que van a descubrir el deporte, que se van a acercar y que les va a gustar”, explicó Soreira.
El referente de la disciplina en el sur provincial conoce el impacto que puede generar una competencia de estas características. Y tiene un ejemplo muy cercano: “Uno de esos chicos que estuvo observando la competencia en la tribuna hoy va a participar de estos Juegos. Para mí, tiene un valor enorme que se pueda desarrollar acá”.
Un deporte que busca seguir creciendo
Soreira es oriundo de Villa Constitución y fue uno de los pioneros del Stand Up Paddle en la región. Con el paso de los años participó en competencias, impulsó circuitos y acompañó el crecimiento de una disciplina que hoy reúne deportistas de distintas edades y provincias.
“Conocí el SUP hace ya 10 años. Me tocó ser uno de los pioneros en practicar este deporte en toda la zona. Hoy, después de muchos años trabajando y remando, pudimos hasta crear un circuito de competencia que fue creciendo con el apoyo de la Asociación Argentina de Surf”, recordó.
Para Soreira, una de las principales fortalezas del SUP es que puede desarrollarse tanto de manera recreativa como competitiva.
“Es un deporte que se puede desarrollar de manera profesional o recreativa y creo que eso es lo lindo que tiene. Además, es un deporte que te llama porque es fácil de aprender y mientras más temprano se comienza a practicar, más probable es llegar a competir en este nivel”, explicó.
El crecimiento de la actividad también se refleja en la incorporación de personas de distintas edades y lugares. Desde su rol como entrenador, busca que el deporte sea una puerta de entrada a la actividad física y a la competencia.
“Estamos asumiendo el compromiso que significa entrenar a los chicos, no solo para competir sino también de manera recreativa. La idea es que cualquier persona, sin importar la edad, venga a disfrutar y a conocer el deporte”, sostuvo.
De competir a formar nuevos talentos
El paso de atleta a entrenador le permitió a Soreira asumir otro desafío dentro del SUP. Hoy acompaña a jóvenes que buscan desarrollarse en la disciplina y tendrá la posibilidad de estar cerca de uno de sus alumnos durante los Juegos.
“Hoy me toca estar mucho más dedicado a la parte recreativa y al entrenamiento, y tengo la enorme alegría de saber que uno de mis alumnos va a competir en estos Suramericanos. Me va a tocar acompañarlo desde ese lugar, con el sueño de conseguir una medalla”, señaló.
Para el referente, esa posibilidad también representa una continuidad del trabajo que se viene realizando desde hace años para fortalecer la actividad en la región.
La oportunidad de ser locales
La experiencia de Soreira también le permite dimensionar lo que significa competir en casa. En 2019, cuando representó a la Argentina en los Juegos Suramericanos de Playa de Rosario, pudo compartir aquella experiencia con familiares y amigos.
“Ser local es un plus increíble para el deportista porque vienen tus familiares y tus amigos. Esta es una instancia en la que cualquier deportista desea estar, representando a tu país en unos Juegos tan importantes”, destacó.
Ahora, con la Laguna Setúbal como escenario, considera que Santa Fe 2026 representa una oportunidad para que el SUP gane visibilidad y llegue a nuevos públicos.
“Es increíble que se vuelva a repetir esta clase de eventos en Santa Fe, más aun siendo en un formato más grande con tres sedes. Creo que eso hay que aprovecharlo y disfrutar al máximo la experiencia”, sostuvo.
La competencia de Stand Up Paddle será una de las propuestas náuticas de los Juegos y permitirá mostrar una disciplina que combina actividad física, contacto con el agua y competencia.
Soreira espera que el evento también sirva para despertar nuevas vocaciones deportivas: “Espero que en estos Juegos la gente se pueda acercar y que pueda aprovechar porque tienen esa competencia acá en Santa Fe. Los invito a todos para que vean el deporte, con el deseo de que les guste y también se enganchen porque es algo único”, concluyó.