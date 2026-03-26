Reconocimiento "Grandes Mujeres": Vera distinguió la invaluable trayectoria de Ana María Centis

En una emotiva ceremonia que celebra el liderazgo y el impacto social femenino, el Gobierno de la Provincia otorgó el reconocimiento “Grandes Mujeres” a Ana María Centis, una figura cuya vida está íntimamente ligada al crecimiento educativo y cultural de la ciudad de Vera.
Mirá tambiénEntregarán 450 anteojos a niños y adolescentes del departamento San Justo
La distinción no solo premia un nombre, sino una vida de servicio. Durante 36 años, Centis fue un pilar de la educación local, desempeñándose durante dos décadas como vicedirectora de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 285.
Allí, su gestión no se limitó a lo administrativo, sino que dejó una marca indeleble en la formación de cientos de jóvenes que pasaron por sus aulas.
Un compromiso que trasciende la escuela
Mirá tambiénCentro de denuncias 911: más operativos, más datos y otra forma de llegar a la Justicia
Sin embargo, la huella de Ana María va mucho más allá del ámbito escolar. Su vocación se tradujo en una participación activa en el tejido social de Vera, siendo una pieza fundamental en:
Iniciativas solidarias: Su paso por el Club del Trueque, Cáritas y la Feria de Pequeños Productores.
Identidad y cultura: Su labor en la Fiesta de la Identidad Verense y su faceta artística en el grupo de teatro independiente “Nomeacuerdo”.
Rescate del patrimonio: Recientemente, en 2025, lideró la vital tarea de recopilación histórica del Cine Teatro Español, asegurando que la memoria cultural de la ciudad no se pierda en el tiempo.
"Vocación de servicio"
La intendenta de Vera, Paula Mitre, acompañó el reconocimiento y dedicó palabras de elogio a la homenajeada:
“Ana María representa ese compromiso y esa vocación de servicio que verdaderamente construyen comunidad. Por su trayectoria y su permanente aporte a la vida social y cultural, es plenamente merecedora de esta distinción”.
Este reconocimiento nacional y provincial sitúa a Ana María Centis como un ejemplo de ciudadana comprometida, cuya labor cotidiana ha ayudado a definir la identidad de Vera durante las últimas décadas.