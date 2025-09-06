"Septiembre Joven": Villa Gobernador Gálvez se prepara para un mes repleto de actividades
Un festival de primavera, exposiciones de carreras y oficios, talleres de arte urbano y jornadas solidarias son parte de la propuesta. El objetivo es fortalecer la participación juvenil a través de la identidad, la solidaridad y la convivencia.
La ciudad se alista para un mes repleto de actividades culturales, deportivas y recreativas destinadas a la juventud. Bajo el lema "Septiembre Joven", la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez ha planificado un amplio cronograma para que vecinos y vecinas de todas las edades puedan disfrutar de los espacios públicos.
Culasso explicó que la agenda de este año se enfoca en tres ejes transversales: la identidad, la solidaridad y la convivencia. "Vamos a estimular el sentido de pertenencia de nuestros jóvenes, a generar y fortalecer vínculos con instituciones a través de jornadas solidarias y a crear actividades en los espacios públicos para que puedan convivir vecinos de todos los barrios", señaló la funcionaria.
Agenda destacada: Los eventos que no te puedes perder
El punto culminante del mes será el Festival Primavera Joven, que se celebrará el domingo 21 de septiembre en el Parque Regional. El evento, con entrada libre y gratuita, ofrecerá una nutrida grilla de shows en vivo con artistas locales de folklore, música urbana, rock y cumbia. Además, contará con una Expo de tatuadores y barberos, y espacios de juegos y deportes para todas las edades.
Para los estudiantes que se encuentran en la recta final de su educación secundaria, el municipio organizó dos importantes encuentros:
Martes 16 de septiembre: Se realizará la "Expo Articulación escuelas primarias y secundarias" en el Club Sportivo. El objetivo es que los alumnos de primaria conozcan las propuestas de las escuelas secundarias y elijan la que mejor se adapte a sus intereses.
Martes 23 de septiembre: La Plaza San Martín será el escenario de la "Expo Carreras", un espacio para que los jóvenes de los últimos años de secundaria descubran la oferta educativa de universidades e institutos de la región.
El mes cerrará con "Industria Joven" el domingo 28 de septiembre en la Plaza del Ferroviario. En este evento, el Área Joven convoca a raperos y bailarines de breakdance para participar en un "cypher", una improvisación colectiva. También habrá talleres de street básquet y arte urbano, marcando el inicio de una intervención artística en el playón deportivo de la plaza.
Talleres permanentes y acciones solidarias
Más allá de los eventos principales, "Septiembre Joven" también incluye una variedad de actividades semanales. Los Centros de Día abrirán sus puertas a la comunidad todas las tardes, mientras que los jóvenes del programa "Nueva Oportunidad" participarán en jornadas solidarias en conjunto con centros comunitarios.
Además, el municipio ofrece una serie de talleres gratuitos para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas:
Talleres del Área Joven: Incluyen clases de Street Básquet, Batucada, Arte Urbano, Radio, Rap y Taller literario.
Escuela de Oficios Artísticos: Ofrece formación en Inglés, Producción audiovisual, Producción musical, Sonido e iluminación, y Marketing digital.
La agenda completa demuestra el compromiso del gobierno local por crear un ecosistema de participación que potencie a la juventud de Villa Gobernador Gálvez, fomentando el desarrollo personal y el sentido de comunidad.
