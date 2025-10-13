Video: operativos por baja visibilidad en rutas y árboles caídos en el sur santafesino

Este domingo, al igual que el sábado, predominaron los vientos del sector sur en la región del departamento General López, con ráfagas que alcanzaron los 75 km /h.
Este domingo, sorprendió a los vecinos la intensidad de las ráfagas, sumado a las nubes de tierra, que dificultaron la transitabilidad en las rutas de la zona.
En este contexto de alertas, las rutas fueron los sectores más afectados por las ráfagas y los remolinos que levantan tierra y disminuyen drásticamente la visibilidad, como se ve en el video difundido por FM Dale de Ruta 8 entre Venado Tuerto y Maggiolo.
Desde Seguridad Vial provincial recomiendan a los conductores que circulan por rutas del territorio, reducir la velocidad, realizar maniobras suaves, evitar adelantamientos y sujetar el volante con firmeza.
Además, personal policial mantiene vigilancia en rutas 8 y RP 4S para evitar cualquier tipo de incidente.
Asimismo, en Venado se registran caídas de ramas que obstruyen el tránsito. A las 14:11, Bomberos Voluntarios fue convocado a Vuelta de Obligado entre 3 de Febrero e Ituzaingo por un árbol caído sobre la calzada, a causa de los fuertes vientos.
A su arribo procedieron a evaluar la situación y a posteriori se llevó a cabo corte con motosierra de dicho árbol.
Luego dejaron los cortes del árbol caído, sobre la vereda, para que no haya inconvenientes para los vehículos circulantes del lugar.
Vale recordar que este sábado ocurrió un episodio similar, pero en la intersección de calles España y López, debido a la caída de una rama de gran magnitud sobre la vía pública.
También desde Bomberos piden precaución ante eventuales quemas que podrían terminar en incendios.
Este sábado en la tarde, la localidad de Wheelwright sufrió a causa de las fuertes ráfagas la caída de su cartel de entrada, ubicado en RP9S (Acceso), imagen que rápidamente se viralizó en las redes y muestran claramente la violencia de los vientos en zonas descampadas.
De acuerdo a lo pronosticado por el SMN, los vientos irán cediendo en velocidad hacia la noche, cuando se esperan ráfagas más leves de hasta 50 km/h, pero ya sin alerta.
En tanto, para el lunes estiman cielo despejado y una temperatura que oscilará entre 12° y 25°. No se esperan lluvias ni vientos.
