Villa Eloísa se prepara para la tradicional Fiesta del Vermut

El próximo domingo 17 se celebrarán los 101 años de la Asociación Cosmopolita en la localidad de Villa Eloisa, que fue recientemente declarada Capital Provincial del Vermut por la Cámara de Diputados de Santa Fe. “Es un reconocimiento que celebra nuestra identidad, nuestras costumbres y el trabajo de toda una comunidad. Vamos a celebrar con todo el corazón y a disfrutar de esta oportunidad única de compartir nuestra cultura y tradición con la región”, expresó el presidente comunal Mauricio Tartaglini.
Son más de 100 años de historia, sabores y encuentros detrás de la tradicional fiesta de la Cosmopolita, con su vermut y también con su tradicional raviolada. El pueblo se vestirá de fiesta con shows en vivo durante todo el día.
Será una tarde cargada con numerosas propuestas para toda la familia, donde no faltará el vermut. Habrá emprendedores y también se realizará el tradicional bingo. La cantante zavallense Azul Saita saldrá a escena para deleitar a todo el público. En tanto, el broche final estará a cargo de Q´ Locura, uno de los grupos del momento.
Villa Eloísa se ubica a la vera de la Ruta Nacional 178, a 150 km de Pergamino y a 30 km de la ciudad de Cañada de Gómez, cabecera departamental de Iriondo.
