Un fallecido

Grave accidente en la Ruta Nacional 178 terminó con la vida de un hombre de Chabás

El siniestro vial sucedió en jurisdicción del departamento Caseros. Debido a la gravedad, se activó el protocolo de emergencias UTV para trasladar al herido. El tránsito estuvo cortado y se realizaron desvíos por caminos alternativos.