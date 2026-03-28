Con apoyo del gobierno provincial

San Agustín avanza con un nuevo plan de viviendas y refuerza su desarrollo urbano

El acuerdo establece que la comuna aportará tres lotes de propiedad comunal, ubicados en la intersección de las calles Saavedra y 1° de Mayo, donde se levantarán las nuevas unidades habitacionales. Esta modalidad de trabajo conjunto permite optimizar recursos y acelerar los tiempos de ejecución, en respuesta a la demanda habitacional existente.