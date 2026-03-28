San Agustín avanza con un nuevo plan de viviendas y refuerza su desarrollo urbano

La localidad de San Agustín sumará nuevas soluciones habitacionales a partir de un acuerdo firmado entre la comuna y el Gobierno provincial.
El acuerdo establece que la comuna aportará tres lotes de propiedad comunal, ubicados en la intersección de las calles Saavedra y 1° de Mayo, donde se levantarán las nuevas unidades habitacionales. Esta modalidad de trabajo conjunto permite optimizar recursos y acelerar los tiempos de ejecución, en respuesta a la demanda habitacional existente.
La localidad de San Agustín sumará nuevas soluciones habitacionales a partir de un acuerdo firmado entre la comuna y el Gobierno provincial.
Se trata de un plan que contempla la construcción de tres viviendas, en el marco de una política orientada a ampliar el acceso a la casa propia y acompañar el crecimiento de la comunidad.
El presidente comunal, Cristian Osta, rubricó el contrato junto al director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli, dando inicio formal a un proyecto que se inscribe dentro de un plan más amplio de desarrollo territorial.
El acuerdo establece que la comuna aportará tres lotes de propiedad comunal, ubicados en la intersección de las calles Saavedra y 1° de Mayo, donde se levantarán las nuevas unidades habitacionales. Esta modalidad de trabajo conjunto permite optimizar recursos y acelerar los tiempos de ejecución, en respuesta a la demanda habitacional existente.
Desde el gobierno local destacaron que este tipo de iniciativas son posibles gracias al trabajo articulado con la provincia, lo que permite avanzar en soluciones concretas para los vecinos.
El proyecto cuenta además con el respaldo de la diputada provincial Jimena Senn y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quienes acompañan las gestiones para impulsar obras en distintas localidades del territorio santafesino.
En este sentido, desde la comuna remarcaron la importancia del apoyo institucional para concretar este tipo de iniciativas, que impactan directamente en la calidad de vida de la población.
La construcción de estas viviendas no solo apunta a brindar soluciones habitacionales, sino también a generar oportunidades de desarrollo local. Este tipo de obras dinamiza la economía, genera empleo y contribuye a consolidar el crecimiento ordenado de la localidad.
Con este nuevo paso, San Agustín reafirma su objetivo de seguir ampliando derechos y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes, en una línea de gestión que prioriza el desarrollo urbano y la inclusión social.