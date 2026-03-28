Matilde se une para honrar la memoria de los héroes de Malvinas

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Comuna de Matilde prepara una jornada de profunda reflexión y homenaje.
La localidad del departamento Las Colonias invita a los vecinos a participar del acto central este 2 de abril en la Plaza de la Estación Matilde. Un encuentro para reafirmar la soberanía y el respeto a quienes defendieron la patria.
En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Comuna de Matilde prepara una jornada de profunda reflexión y homenaje.
Al cumplirse un nuevo aniversario de la gesta de 1982, la localidad se suma al sentimiento nacional para reconocer la entrega de aquellos jóvenes que, con valentía, custodiaron nuestra soberanía en las islas del Atlántico Sur.
La convocatoria está dirigida a todas las instituciones intermedias, centros educativos y a la comunidad en general, bajo la premisa de mantener viva la memoria colectiva y transmitir el legado de respeto a las nuevas generaciones.
La ceremonia tendrá lugar el próximo jueves 2 de abril, comenzando puntualmente a las 11:30 horas. El punto de encuentro será el Monumento a Malvinas, ubicado en el predio de la Estación Matilde, un espacio que se ha consolidado como el epicentro del recuerdo y el honor local.
Desde la gestión comunal destacaron que este tipo de encuentros son fundamentales para reafirmar el compromiso inclaudicable con la causa Malvinas.
Durante la jornada, se prevé el izamiento de la enseña nacional, la colocación de ofrendas florales y un minuto de silencio en memoria de quienes no regresaron, así como el reconocimiento a los veteranos que hoy forman parte del tejido social de nuestra región.
En el marco de las acciones destinadas a poner en valor los espacios públicos y fortalecer la memoria colectiva, la comunidad de Matilde concretó la instalación de una nueva iluminación en el monumento a la Guerra de Malvinas, un sitio cargado de significado para los vecinos.
La intervención incluyó también la puesta en valor del espacio dedicado a José Luis Peralta, figura emblemática para la localidad, reforzando así el reconocimiento y el homenaje permanente a quienes formaron parte de la historia nacional.
Con la nueva iluminación, el monumento mejora notablemente su visibilidad durante la noche, lo que no solo realza su presencia en el entorno urbano, sino que también contribuye a su preservación y cuidado.
Desde la comuna destacaron que este tipo de obras permite revalorizar sitios históricos, generando condiciones más seguras y accesibles para quienes se acercan a recordar y reflexionar.
Las autoridades remarcaron que estas iniciativas no solo tienen un impacto estético, sino que también fortalecen la identidad local. Mantener en condiciones estos espacios significa sostener viva la memoria y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la historia y el respeto por quienes la protagonizaron.
En este sentido, el monumento a Malvinas se consolida como un punto de encuentro para la comunidad, especialmente en fechas conmemorativas.
La obra contó con la participación de Gonzalo Brussa, cuyo trabajo fue especialmente reconocido por las autoridades, destacando la importancia de la mano de obra local en el desarrollo de este tipo de proyectos.
La mejora en la iluminación se traduce también en mayor seguridad para el sector, sumando un beneficio adicional para los vecinos y reafirmando el compromiso de continuar con acciones que integren infraestructura, memoria y comunidad.