Vladimir, el creador de contenido santafesino que se ganó el amor de los camioneros

Con 13 años, el joven de Villa Gobernador Gálvez se hizo popular en la zona portuaria de Timbúes grabando camiones y compartiendo el contenido en TikTok e Instagram.
Lo que comenzó como una pasión por los camiones en la zona portuaria de Timbúes terminó convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales.
Vladimir Páez, de 13 años y oriundo de Villa Gobernador Gálvez, se volvió viral entre camioneros y seguidores del rubro transportista gracias a sus videos grabados con el celular.
“Ahí trabaja mi papá y hasta que yo puedo ir, empecé a filmar a unos cuantos hasta que me hice amigo. Me subí a los camiones y, bueno, hasta que me pude hacer famoso”, contó Vladi a Radio Rafaela.
La zona portuaria de Timbúes, donde trabajan sus padres, fue el escenario donde empezó todo. Allí comenzó a grabar los camiones que ingresan y egresan del complejo agroexportador, saludando a los choferes y compartiendo esos momentos en redes sociales.
Hoy cuenta con más de 8.000 seguidores en Instagram @vladimirpaez.13, donde algunos de sus videos superan las 100 mil reproducciones. En TikTok reúne alrededor de 17.000 seguidores y publicaciones que alcanzan más de 300 mil visualizaciones.
“Me conocen, me dan una calco, me regalan lo que tienen ahí arriba. Yo también doy calcos y muchas cosas”, explicó, destacando el intercambio que se genera con los camioneros.
Detrás de cada video hay también una colección que crece día a día. En su habitación guarda recuerdos que le fueron obsequiando.
“Acá tengo calcos, remeras que me regalaron, una fui a la fábrica y me la regalaron. Tengo de Vulcano, de algunos transportes del Gringo, que son brasileros. También tengo tuercas de los camiones que me han regalado y un par de gorros”, detalló mostrando con orgullo su colección.
La pasión no solo se refleja en el contenido digital, sino también en ese pequeño museo personal armado a base de regalos y encuentros en la ruta.
A pesar de su corta edad, Vladimir maneja con entusiasmo su presencia en redes. Y según contó, cuenta con el respaldo de su entorno. “Siempre me apoyaron en todo”, afirmó al referirse a su familia.
Con un celular, entusiasmo y una pasión genuina por el mundo del transporte, Vladimir se transformó en una cara conocida para muchos camioneros que circulan por Timbúes y la región. ¿Qué tiene pensado Vladimir para su futuro? Sí, ser camionero.
Lo que Vladimir hace tiene un nombre y origen: flogueiro. Los "flogueiros" son aficionados o creadores de contenido, principalmente jóvenes, que se sitúan a la vera de las rutas para filmar camiones en movimiento, una pasión y hobby enfocado en valorar la labor de los camioneros.