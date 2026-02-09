Abel Pintos dará un gran show en Rafaela: “Un espectáculo de alto nivel y con una enorme puesta en escena”

Ya se encuentran disponibles las entradas para el esperado recital de Abel Pintos en Rafaela el sábado 28 de febrero, un evento que promete convertirse en uno de los grandes espectáculos del año en la ciudad.
El show será parte de la primera edición del bingo organizado por Atlético de Rafaela, con una puesta en escena de primer nivel y múltiples servicios para el público
El show formará parte de la primera edición del bingo impulsado por Atlético de Rafaela, una propuesta que tuvo una excelente respuesta desde su lanzamiento.
Marcelo Montón, gerente comercial, y Alejandro Boetto, dirigente del club, pasaron por Radio Rafaela y destacaron que la iniciativa superó las expectativas iniciales. “El bingo se desarrolló de muy buena manera desde el momento uno. No solo hubo respuesta de la gente vinculada al club, sino también del público de Rafaela y de la región”, explicaron.
Desde la organización remarcaron que el objetivo no es solo ofrecer un recital, sino una experiencia completa. Para eso, el club contrató a la productora Enjoy Producciones, una de las más importantes del país, con antecedentes en grandes escenarios nacionales.
“La puesta en escena que vamos a tener no es algo habitual en Rafaela. Hablamos de pantallas, sonido e iluminación de primer nivel, pero también de una organización integral: ingresos ordenados, estacionamientos, sectores bien definidos, paseos gastronómicos, juegos infantiles y personal acompañando al público”, señalaron.
Actualmente, el evento cuenta con tres sectores disponibles:
Como beneficio especial, quienes adquieran dos entradas en cualquiera de los sectores reciben un bingo bonificado para participar esa misma noche.
Las entradas pueden adquirirse de las siguientes maneras:
En cuanto a las formas de pago, se aceptan efectivo, transferencia bancaria y hasta seis cuotas sin interés mediante un convenio con el Banco Santa Fe.
Desde la organización aclararon que quienes adquirieron el bingo previamente no se verán perjudicados. Por el contrario, destacaron que hoy cuentan con un beneficio extra al tener asegurada una entrada para un show de primer nivel.
Además, quienes ya tengan bingo y entrada general pueden abonar la diferencia para acceder a los sectores VIP, realizando el trámite exclusivamente en la secretaría del club.
“Pagando una diferencia mínima, acceden al mismo sector que quien compra hoy desde cero. Es un sistema equitativo y transparente”, explicaron.
Por último, aclararon que quienes no puedan asistir al recital también pueden comprar el bingo, ya que la participación en el sorteo no requiere presencia física. El valor del bingo es de $136.000 y aún quedan algunos cartones disponibles.