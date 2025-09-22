Celebración regional

Felicia se prepara para la 8ª Vuelta a la Colonia, un homenaje a la fe y la tradición

La Agrupación Gaucha Virgen del Milagro ha anunciado que la octava edición de este evento se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre. La jornada es una de las tradiciones más arraigadas del pueblo y es un punto de encuentro para la comunidad, donde los participantes recorren la zona en caballos, sulkys, carretas y hasta bicicletas, mostrando su devoción y reavivando el espíritu tradicional.