Felicia se prepara para la 8ª Vuelta a la Colonia, un homenaje a la fe y la tradición

El mes de octubre se perfila como un período de gran actividad y orgullo para la comunidad de Felicia.
La localidad se prepara para celebrar una nueva edición de su tradicional "Vuelta a la Colonia", un evento de fe y tradición, mientras que el Programa Intercomunal de Bandas de Felicia y Pilar ha alcanzado un hito histórico al ser invitado a presentarse en el Congreso de la Nación.
La Agrupación Gaucha Virgen del Milagro ha anunciado que la octava edición de este evento se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre. La jornada es una de las tradiciones más arraigadas del pueblo y es un punto de encuentro para la comunidad, donde los participantes recorren la zona en caballos, sulkys, carretas y hasta bicicletas, mostrando su devoción y reavivando el espíritu tradicional.
La organización ha invitado a todos los vecinos a sumarse a la celebración. Para más información, los interesados pueden contactar a Paulo (3496-546976) o a Rubén (3496-442574). La Vuelta a la Colonia no es solo una muestra de fe, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios en un ambiente de alegría y homenaje a la patrona local.
Un logro significativo para la región fue la reciente visita del director del Programa Intercomunal de Bandas de Pilar y Felicia, Julián Ovando Salemi, al Congreso de la Nación. Durante su reunión con autoridades del Senado, Ovando presentó el proyecto, destacando su valor social y educativo.
Este encuentro sirvió para definir los detalles técnicos y artísticos de la futura presentación de las bandas. Además de la filmación propia, el Senado producirá un video institucional y una transmisión en vivo a través de Senado TV, lo que permitirá que la música de la región sea escuchada en todo el país.
Este hito representa el arduo trabajo de cada uno de los músicos y confirma el poder de la música como una herramienta de inclusión y transformación social. Sin duda, será una experiencia inolvidable e histórica para Felicia y Pilar.
