Riesgo para la salud

Anmat prohibió la venta de placas óseas y hojas para cirugía por ser falsificadas

La medida alcanza a implantes identificados con la marca SM Salud y a un insumo de la firma Stryker. La autoridad sanitaria advirtió que se desconoce su origen y que representan un riesgo para la salud de los pacientes.