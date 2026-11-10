Colegio de Médicos

Charla gratuita sobre microbiota y alimentación infantil en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles 11 de noviembre, a las 20, se realizará un encuentro abierto a toda la comunidad para conocer cómo influye la microbiota en la salud durante los primeros 1.000 días de vida. La actividad estará a cargo del investigador del CONICET Gabriel Vinderola y tendrá modalidad presencial y virtual.