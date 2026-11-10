El Colegio de Médicos de Santa Fe invita a profesionales de la salud, madres, padres y a toda la comunidad interesada a participar de un encuentro sobre microbiota y su impacto en los primeros 1.000 días de vida.
Charla gratuita sobre microbiota y alimentación infantil en la ciudad de Santa Fe
Este miércoles 11 de noviembre, a las 20, se realizará un encuentro abierto a toda la comunidad para conocer cómo influye la microbiota en la salud durante los primeros 1.000 días de vida. La actividad estará a cargo del investigador del CONICET Gabriel Vinderola y tendrá modalidad presencial y virtual.
La actividad se realizará este miércoles 11 de noviembre, a las 20, y buscará acercar conocimientos científicos sobre alimentación y salud infantil, además de revisar algunos mitos y creencias que circulan, especialmente en las redes sociales.
La jornada estará a cargo de Gabriel Vinderola, licenciado y doctor en Química, investigador principal del CONICET en el Instituto de Lactología Industrial (INLAIN) de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde también se desempeña como profesor asociado de Microbiología.
En diálogo con CyD Litoral, el especialista explicó que la propuesta apunta a poner en perspectiva el papel de los microorganismos en la salud y ofrecer información clara sobre las decisiones alimentarias durante los primeros años de vida.
La invitación no está dirigida únicamente a profesionales: no hace falta ser médico ni nutricionista para participar, sino tener interés en conocer más sobre el tema.
Qué es la microbiota y por qué importan los primeros 1.000 días
Vinderola explicó que la microbiota es un concepto más amplio que el que tradicionalmente se conocía como flora intestinal.
Si bien suele hablarse de las bacterias que viven en el intestino, los microorganismos también están presentes en la piel, en la leche humana y en otras partes del cuerpo. Incluso puede hablarse de una microbiota del aparato reproductivo.
Este conjunto de microorganismos tiene relación con la salud y la enfermedad. Por eso, el investigador señaló que es importante conocerlo y entender que existen herramientas cotidianas para influir en su composición y desarrollo. Una de ellas es la alimentación.
El período de los primeros 1.000 días comprende una etapa clave para el desarrollo del bebé, desde el nacimiento y durante sus primeros dos años. En ese recorrido, la lactancia y el comienzo de la alimentación complementaria ocupan un lugar central.
Según Vinderola, la leche humana no solo aporta nutrientes, sino también microorganismos que el bebé necesita.
En ese sentido, destacó la importancia de sostener la lactancia y recordó que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es mantener la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Sin embargo, señaló que actualmente menos de la mitad de los niños alcanza ese objetivo.
El especialista también mencionó que la combinación de lactancia, parto vaginal y nacimiento a término resulta favorable para los microorganismos del bebé. Se trata de aspectos que forman parte de un proceso más amplio, en el que las condiciones de los primeros meses pueden influir en la microbiota.
Alimentación complementaria, ultraprocesados y uso de antibióticos
A partir de los seis meses comienza la alimentación complementaria, una etapa en la que Vinderola recomienda buscar la mayor diversidad posible e incluir todos los grupos de alimentos.
Durante la entrevista, advirtió sobre las restricciones alimentarias que algunas familias incorporan a partir de contenidos que circulan en redes sociales, muchas veces sin sustento.
También se refirió al consumo de productos ultraprocesados. Explicó que suelen ofrecer pocos nutrientes y que, aunque pueden generar placer y satisfacción, no deberían constituir la base de la alimentación.
Reconoció que su consumo ocasional forma parte de la vida social, pero remarcó la importancia de priorizar una alimentación variada y casera.
Otro de los puntos que abordará en el encuentro es el uso de antibióticos durante los primeros años. Vinderola aclaró que estos medicamentos son necesarios y salvan vidas, pero planteó la importancia de utilizarlos de manera racional y evitar su administración cuando no corresponde.
El investigador también destacó que las redes sociales tienen un papel doble: pueden ayudar a difundir información y generar conciencia, pero también potenciar dudas, miedos y recomendaciones sin respaldo.
Por eso, consideró importante ofrecer espacios donde las familias puedan acercarse a información científica y plantear sus preguntas.
La actividad es gratuita y tendrá modalidad híbrida. Quienes deseen participar podrán hacerlo de manera presencial en la sede del Colegio de Médicos de Santa Fe, ubicada en avenida Freyre 2448, o seguirla virtualmente a través de Zoom.
Para ambas modalidades se requiere inscripción previa.