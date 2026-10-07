Investigación

Científicos argentinos desarrollaron una proteína experimental para tratar las quemaduras químicas de la córnea

La investigación fue realizada por especialistas de la Universidad Austral, el CONICET y la UBA. En modelos experimentales, la proteína redujo la inflamación, la opacidad y el crecimiento de vasos sanguíneos en córneas afectadas por quemaduras químicas. Todavía se encuentra en etapa preclínica.