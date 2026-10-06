Se detectó un brote de varicela en una escuela privada de la ciudad de Rafaela, donde hasta el momento fueron confirmados 17 casos entre estudiantes de entre 12 y 15 años. Según explicó Mariela Talani, directora de la Región de Salud-Nodo Rafaela, los contagios están distribuidos en cuatro cursos, desde primero hasta tercer año.
Brote de varicela en una escuela de Rafaela
Los casos corresponden a estudiantes de entre 12 y 15 años. La actividad escolar continúa con normalidad, pero se pidió que quienes presenten síntomas consulten rápidamente y permanezcan en sus hogares hasta recibir el alta médica.
A partir de la detección de los primeros casos, personal de salud se acercó a la institución para analizar cómo se había iniciado el brote, cuántos estudiantes estaban afectados y cómo habían continuado apareciendo nuevos casos. Con esa información se definió una estrategia de contención que incluyó tanto el acompañamiento a las familias como el trabajo dentro de las aulas donde se registraron los contagios.
Talani señaló que la atención médica de los estudiantes había sido realizada por pediatras de Rafaela y destacó que, además de esa asistencia, se trabajó en la institución para abordar la situación con los contactos de los casos confirmados.
La escuela continúa con las actividades normalmente
A pesar de la presencia del brote, las actividades educativas no fueron suspendidas. Desde la Región de Salud se indicó que la escuela continúa funcionando con normalidad y que la principal medida solicitada es que las familias consulten rápidamente ante la aparición de lesiones o síntomas compatibles con la enfermedad.
En esos casos, el pedido es que los adolescentes permanezcan en sus hogares para evitar la transmisión a otras personas. La indicación también contempla que no regresen a la escuela hasta que su médico les otorgue el alta.
Talani explicó que la varicela puede transmitirse desde dos días antes de la aparición de las lesiones y continúa siendo contagiosa hasta que todas ellas se encuentran en estado de costra. Por este motivo, el aislamiento de quienes enfermaron es una de las principales medidas adoptadas para intentar limitar la circulación del virus dentro de la comunidad educativa.
La directora de la Región de Salud-Nodo Rafaela remarcó que este asesoramiento ya había sido comunicado por la institución a las familias de los estudiantes.
En paralelo, desde Salud mantienen el seguimiento de la situación debido a que los últimos casos aparecieron durante el fin de semana. Según explicó Talani, todavía existe la posibilidad de que se detecten nuevos contagios debido al período de incubación de la enfermedad.
Cuáles son los síntomas de la varicela
La varicela es una enfermedad causada por el virus varicela-zóster. De acuerdo con la explicación de Talani, en un primer momento puede presentarse con fiebre y cansancio, síntomas que pueden ser similares a los de otras enfermedades virales.
Uno de los signos característicos aparece posteriormente con las lesiones en la piel. La directora de la Región de Salud explicó que comienzan en la cabeza y van apareciendo de arriba hacia abajo.
Las lesiones atraviesan diferentes etapas. Primero se presenta una mácula, luego aparece una vesícula y finalmente se forma una costra. Durante los primeros días pueden coexistir lesiones en diferentes estados, lo que se conoce como polimorfismo.
De esta manera, una persona puede presentar al mismo tiempo algunas lesiones que todavía están en la etapa de mácula, otras que ya se transformaron en vesículas y otras que comenzaron a formar costras.
Talani destacó que las vesículas también contagian y que la transmisión finaliza cuando todas las lesiones se encuentran en estado de costra.
Por eso, ante la aparición de lesiones o síntomas, el pedido a las familias es consultar rápidamente con un médico y seguir sus indicaciones respecto del aislamiento y del momento adecuado para regresar a la escuela.
Qué complicaciones pueden presentarse
Según explicó Talani, que la varicela genere un riesgo de vida es algo muy poco frecuente. Sin embargo, señaló que pueden presentarse complicaciones que requieren atención médica.
Una de las situaciones que puede aparecer con mayor frecuencia es la infección de las lesiones. También puede producirse un deterioro del estado general de salud.
Por ese motivo, desde la Región de Salud recomendaron realizar una consulta médica rápida si las lesiones se infectan, si la fiebre continúa hasta el quinto día o si aparecen lesiones sanguinolentas.
Además, Talani señaló que existe un seguimiento especial de las personas que presentan algún tipo de inmunodeficiencia.
La recomendación, en este contexto, apunta a que las familias no minimicen la aparición de síntomas y consulten con profesionales de la salud para evaluar cada caso.
Por qué se produjo el brote si los estudiantes estaban vacunados
Uno de los puntos que explicó la directora de la Región de Salud-Nodo Rafaela es que el brote no se originó, según la información disponible, por una falta generalizada de vacunación entre los estudiantes afectados.
Talani aseguró que los chicos estaban “muy bien vacunados” y explicó que la vacuna contra la varicela fue incorporada al calendario a partir de octubre de 2013.
Por las edades de los estudiantes involucrados en este brote, algunos nacieron antes de esa incorporación. En esos casos, algunos habían recibido la vacuna porque sus familias la habían adquirido en aquel momento, mientras que otros no contaban con esa protección.
La situación también incluye a algunos estudiantes nacidos después de 2013 que tenían sus vacunas completas y a otros que contaban con una sola dosis.
Según explicó Talani, quienes tenían una dosis y contrajeron la enfermedad presentaron síntomas, pero atravesaron cuadros leves.
La explicación permite entender por qué pueden registrarse casos aun cuando existe vacunación entre parte de la población afectada. En esta escuela, además, los estudiantes pertenecen a un grupo etario que incluye a personas nacidas en diferentes momentos respecto de la incorporación de la vacuna al calendario.
El brote está concentrado en una escuela
Hasta el momento, los 17 casos detectados corresponden a esta institución educativa privada de Rafaela. Talani señaló que desde la Región de Salud también se tomó contacto con la Delegación de Educación para realizar el seguimiento de la situación.
De acuerdo con la información brindada, por ahora no se detectaron brotes en otros establecimientos educativos de la ciudad, por lo que el brote activo permanece concentrado en esta escuela.
Sin embargo, las autoridades sanitarias continúan atentas a la evolución de los casos. Talani explicó que los adolescentes suelen tener muchos contactos y vínculos, una característica que obliga a mantener el seguimiento durante los próximos días.
Además, como los últimos casos aparecieron durante el fin de semana, todavía puede registrarse la aparición de nuevos contagios.
La directora de la Región de Salud-Nodo Rafaela señaló que existe un período de incubación de entre 15 y 20 días durante el cual podrían aparecer nuevos casos relacionados con el brote.
Por el momento, la estrategia se mantiene centrada en el seguimiento de los estudiantes afectados, el aislamiento de quienes presentan la enfermedad y el asesoramiento a las familias para detectar rápidamente síntomas y consultar con profesionales.
La actividad escolar, mientras tanto, continúa con normalidad. La principal indicación para las familias es que ante la aparición de lesiones o síntomas consulten con su médico y que los estudiantes que hayan enfermado permanezcan en sus hogares hasta recibir el alta correspondiente.