El factor tiempo

Vacuna contra el herpes zóster: un estudio revela que podría ralentizar el envejecimiento biológico

Más allá de prevenir infecciones, una investigación de la Universidad de Oxford sugiere que la inmunización contra el herpes zóster se asocia con menor inflamación, desaceleración de los relojes moleculares del envejecimiento y un perfil biológico más saludable en personas mayores de 70 años.