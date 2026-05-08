Monitoreo entomológico

Dengue en Santa Fe: confirman que el vector está en 26 barrios de la ciudad

Esta semana la Municipalidad recogió las muestras de ovitrampas destinadas a monitorear al mosquito que transmite la enfermedad y detectaron resultados positivos en distintos sectores de la ciudad. Para mitigar el riesgo, continúan las tareas preventivas y el cronograma de descacharrado asistido.