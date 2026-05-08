Semana a semana, la Municipalidad realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue y esto es el control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios.
Dengue en Santa Fe: confirman que el vector está en 26 barrios de la ciudad
Esta semana la Municipalidad recogió las muestras de ovitrampas destinadas a monitorear al mosquito que transmite la enfermedad y detectaron resultados positivos en distintos sectores de la ciudad. Para mitigar el riesgo, continúan las tareas preventivas y el cronograma de descacharrado asistido.
En la semana epidemiológica 18, desde el 28 de abril y hasta el 8 de este mes, 26 barrios dieron positivo en presencia de vectores adultos, los cuales son:
Liceo Norte, San Pantaleón, Coronel Dorrego, Chalet, Varadero Sarsotti, Centro, Candioti Sur, Loyola Sur, Candioti Norte, Ciudadela Norte, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, Pro adelanto Barranquitas, Barranquitas Sur, República Los Hornos, Jardín Mayoraz, Sargento Cabral, J.B. Alberdi, Guadalupe Este, Guadalupe Oeste, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Cabaña Leiva, Sur, General Alvear, Roque Saenz Peña.
Sin casos positivos
Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promoción y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.
El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que ponen las mosquitas hembras, y detectan la actividad de las mosquitas adultas, el mismo se realiza a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.
Medidas de prevención
Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.
En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas.
Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.
Ante el cambio de temperaturas y luego las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.