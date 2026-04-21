La provincia de Santa Fe atraviesa una temporada con muy baja circulación de fiebre chikungunya, en contraste con el escenario nacional, donde los casos vienen en aumento desde comienzos de 2026. Sin embargo, los especialistas advierten que la situación requiere atención permanente debido al comportamiento dinámico de los virus transmitidos por mosquitos.
Chikungunya: baja circulación en Santa Fe frente a un brote en expansión en el país
En la provincia sólo se detectó un caso probable en lo que va de la temporada, pero el aumento sostenido de contagios en el norte argentino y la expansión hacia otras regiones mantienen en alerta a las autoridades sanitarias.
De acuerdo con datos del sistema nacional de vigilancia epidemiológica, en territorio santafesino se registró hasta el momento un solo caso probable de chikungunya, con antecedente de viaje. A su vez, se notificaron 234 eventos sospechosos, de los cuales la gran mayoría fueron descartados tras los análisis de laboratorio.
Baja incidencia en Santa Fe
En detalle, de las 234 notificaciones registradas en la provincia, 226 arrojaron resultados negativos, lo que confirma una circulación prácticamente nula del virus en el territorio. Además, al cierre del último reporte, sólo dos casos permanecían en estudio.
Este escenario ubica a Santa Fe entre las jurisdicciones con menor impacto de la enfermedad en la actual temporada 2025/2026. No obstante, las autoridades sanitarias mantienen un monitoreo constante, especialmente en un contexto regional donde otras infecciones transmitidas por mosquitos, como el dengue, muestran un incremento.
En ese sentido, uno de los puntos que genera atención es la detección de casos de “flavivirus sin especificar” en cuadros de encefalitis, lo que obliga a profundizar los estudios para determinar con precisión qué virus está circulando.
Esta situación no es menor, ya que distintos arbovirus —como dengue, zika, chikungunya o encefalitis de San Luis— pueden coexistir en una misma región y presentar síntomas similares.
La vigilancia epidemiológica, explican los especialistas, resulta clave para diferenciar estos cuadros y tomar decisiones sanitarias adecuadas. En particular, se hace hincapié en la necesidad de sostener las medidas de prevención, incluso en contextos de baja circulación.
Casos en aumento en el país
A nivel nacional, el panorama es diferente. Argentina registra un crecimiento sostenido de casos de fiebre chikungunya desde el inicio del año, con un total de 6.518 notificaciones sospechosas, de las cuales 837 corresponden a casos confirmados y probables.
El mayor impacto se concentra en el noroeste argentino (NOA), donde se agrupa el 93% de los casos. Provincias como Salta, Tucumán y Jujuy encabezan las cifras, con brotes activos y transmisión local confirmada, especialmente en zonas cercanas a fronteras con países donde el virus circula de manera más intensa.
Además, en las últimas semanas se detectó una expansión hacia otras jurisdicciones, incluyendo Catamarca, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, así como los primeros casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.
Este avance territorial refuerza la preocupación de los especialistas, que advierten sobre la capacidad del virus de propagarse rápidamente en condiciones ambientales favorables.
Síntomas, riesgos y casos graves
La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolores intensos en las articulaciones, dolores musculares, cefalea, náuseas y vómitos.
En la mayoría de los casos, la enfermedad tiene una evolución favorable, aunque puede generar complicaciones. Según los datos disponibles, alrededor del 11% de los pacientes requirió internación durante la actual temporada.
También se registraron casos graves, aunque poco frecuentes. Entre ellos, se notificó un cuadro de encefalitis en una mujer joven y un fallecimiento en la provincia de Salta, correspondiente a un hombre de 68 años que presentó complicaciones respiratorias.