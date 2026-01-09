Inseguridad alimentaria

Desnutrición infantil en Santa Fe: aumentan las consultas en el sistema público y crecen los casos severos

El informe Santa Fe Cómo Vamos 2024 revela un fuerte incremento en las atenciones por desnutrición en niños y adolescentes en la ciudad. Con más del 60% de los casos clasificados como severos y una mayoría de pacientes atendidos en efectores públicos, la problemática expone el impacto de la inseguridad alimentaria y las tensiones del sistema de salud.